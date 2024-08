Free garde sa place de 1er réseau 5G, mais a moins déployé que ses concurrents en juillet

Free Mobile a déployé plus de sites 3,5 GHz que ses rivaux en juillet mais doit encore cravacher pour remplir ses objectifs. Orange poursuit son cavalier seul, mais Bouygues et SFR se rapprochent.

L’Agence National des Fréquences (ANFR) vient de publier son bilan mensuel concernant le déploiement des antennes 5G. Il en ressort que Free se repose un peu sur ses lauriers puisque c’est celui qui a le moins activé d’antennes au cours du mois dernier, mais il reste largement premier du classement.

Classement du déploiement 5G par opérateur :

Free Mobile : 19 728 antennes 5G (+96 en juillet) Bouygues Télécom : 13 998 antennes 5G (+ 224 en juillet) SFR : 12 492 antennes 5G (+253 en juillet) Orange : 10 278 antennes 5G (+274 en juillet)

Bilan total des antennes 5G déployées par les opérateurs en juillet

Variation du nombre d’antennes activées sur le mois de juillet

Pour précision, plus les fréquences sont hautes, plus le débit est important. A contrario, plus les fréquences sont basses, plus le débit est faible, mais elles couvrent un territoire plus important et traversent plus facilement les murs.

Ainsi, Free qui est 1er en terme de couverture, grâce à ses fréquences 700MHz, couvre davantage de territoire que ses concurrents, mais les débits sont moindre par rapport aux opérateurs qui déploient davantage les fréquences 3500MHz et dans une moindre mesure les 2100MHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox