Dépliement 4G en juillet : Free a dépassé Bouygues et SFR en nombre d’antennes autorisées

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles 4G durant le mois de juillet.

Il ressort de ce bilan qu’au 1er août, Free est premier sur le nombre de nouveaux sites activés, mais monte également sur la 2ème marche du podium en ce qui concerne le nombre d’antennes autorisées en 4G (et également en 3G), juste derrière Orange, mais devant SFR et Bouygues Télécom. Toutefois il faudra attendre que Free active toutes ses antennes pour passer réellement devant ses concurrents. Pour le moment il reste encore 4ème sur le nombre de sites 4G activés, même s’il est très proche de Bouygues Télécom et SFR.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Bouygues Télécom (28 055 sites, + 121 en juillet 2024) ;

(28 055 sites, + 121 en juillet 2024) ; Free Mobile (27 176 sites, + 202 sur la même période) ;

(27 176 sites, + 202 sur la même période) ; Orange (31 040 sites, + 97 sur la même période) ;

(31 040 sites, + 97 sur la même période) ; SFR (27 302 sites, + 163 sur la même période).

Focus sur le déploiement 4G de Free

Sur le mois de juillet, Free a activé :

261 antennes 700MHz

97 antennes 1800MHz

170 antennes 2100MHz

73 antennes 2600MHz

Surtout, l’opérateur dépasse désormais Bouygues Télécom et SFR sur le nombre d’antennes autorisées (et qu’il est censé activer dans les semaines et mois qui viennent) :

Variation du déploiement 4G au cours du mois de juillet

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox