Qualité du réseau mobile pendant les JO : Orange remporte la médaille d’or, Free 1er sur l’aviron, le canoë et le cyclisme

L’opérateur historique offre la meilleure qualité de signal sur la quasi-totalité des sites des JO de Paris selon Zoneadsl. Free, SFR et Bouygues se démarquent sur certaines épreuves.

Partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, et en charge de la gestion des réseaux privés de l’événement, Orange offre la meilleure qualité de service en matière de réseau publique depuis le début des épreuves selon un nouveau baromètre du comparateur Zoneadsl.com. Le directeur exécutif d’Orange France s’en est d’ailleurs félicité sur X la semaine dernière, “Orange, médaille d’or des opérateurs pour les JO de Paris 2024 !”.

Selon cette étude, si les performances varient selon les sites géographiques des Jeux Olympiques, l’opérateur historique arrive en tête en matière de qualité de signal “sur la quasi-totalité des sites”. Du côté de la concurrence, Bouygues Telecom l’emporte sur les sites d’escalade, sur la boxe, le pentathlon et le volleyball alors que Free offre une meilleure qualité de service sur l’aviron, le canoë et le cyclisme. Pour sa part, SFR remporte la victoire sur le golf et la voile. Autre enseignement, l’intégralité des sites des JO sont couverts en 5G par les quatre opérateurs.

Pour assurer une connectivité optimale, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont du s’investir notamment dans les zones de fans ou sur les sites olympiques en eux-mêmes. SFR a annoncé le déploiement de dizaines de sites mobiles mais aussi d’antennes provisoires ainsi qu’une couverture 5G accélérée, principalement en Ile-de France, dans Paris autour des Invalides, du Champ-de-Mars, de l’Arena et du village des athlètes”. De son côté, Free a investi une dizaine de millions d’euros pour renforcer la couverture mobile à des endroits stratégiques, avec en prime l’augmentation de la capacité de nombreux sites et le passage en 5G de 400 d’entre eux. Bouygues Telecom a, lui aussi, densifié son réseau 4G et 5G.

