Clin d’oeil : une fouine coupable de sabotage de fibre optique à trois reprises sur une fan-zone des JO, la vidéosurveillance a parlé

Une fouine a semé la zizanie dans la fan-zone du château de Vincennes en s’attaquant à un câble de fibre optique dans les douves.

Après avoir écarté tout lien avec les récentes dégradations qui ont touché les opérateurs et la SNCF, le parquet de Paris a finalement dévoilé le coupable à la suite d’une enquête rondement menée : le sabotage des câbles de fibre optique situés dans les douves du château de Vincennes qui alimentent les écrans d’une fan-zone, a été perpétré par un mammifère carnivore qui a fouiné là où il ne devrait pas.

« Après analyse des sections nettes des câbles, ainsi que de la vidéosurveillance, les faits sont imputés à une fouine et la procédure classée pour absence d’infraction », a annoncé ce dimanche le parquet de Paris dans un communiqué.

Comme le rapporte Le Parisien, Orange a d’abord constaté le 29 juillet une section à huit endroits différents sur un câble lequel a été réparé le jour même. Mais bis repetita, deux autres coupures s’en sont suivies par la suite. On comprend mieux pourquoi aucune alarme de surveillance ne s’est déclenchée.

Si les sabotages sont la plupart du temps l’oeuvre d’humains malveillants, les rats et autres rongeurs sont parfois coupables de coupure d’assez grande ampleur sur les réseaux fixe et mobile. Durant la dernière coupe du monde de football, c’était plus de 1700 foyers qui s’étaient retrouvés sans connexion internet ni accès à la TV suite à l’intervention imprévue d’un rat sur un câble de collecte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox