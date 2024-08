Le saviez-vous : Free propose à ses abonnés Freebox non-fibrés de donner un coup de fouet à leur connexion en quelques clics

Utiliser sa connexion au mieux avec Free c’est possible pour les 1,75 million d’abonnés Freebox en ADSL, de quoi améliorer les performances en fonction de leurs usages.

Un réglage en fonction de votre profil qui peut tout changer. Voilà ce que Free propose aux abonnés Freebox haut débit toujours dans l’attente de la fibre. Pour eux, l’opérateur permet la possibilité de privilégier la stabilité, la réactivité ou les débits. Pas de quoi accéder aux performances d’une connexion FTTH dont disposaient fin mars 2024 5,7 millions d’abonnés fixe de l’opérateur, mais au moins de tenter d’améliorer l’ordinaire.

Dans le détail, la manipulation s’effectue depuis l’espace abonné Freebox dans la rubrique dans “Ma Freebox”, “Fonctionnalités avancées” et “Réglage du ping”.

De là, quatre modes de fonctionnement seront proposés. À l’abonné de choisir le plus adapté à ses usages :

Un mode par défaut assure un ping de 30 millisecondes et permet de prévenir les pertes de paquets pouvant impacter le service TV. Une forme de compromis à privilégier “si vous avez un très grand nombre d’erreurs sur la ligne ou des pertes de paquets à répétition”, est-il expliqué.

assure un ping de 30 millisecondes et permet de prévenir les pertes de paquets pouvant impacter le service TV. Une forme de compromis à privilégier “si vous avez un très grand nombre d’erreurs sur la ligne ou des pertes de paquets à répétition”, est-il expliqué. Un mode fastpatch réduit la latence au strict minimum en contrepartie de l’absence de correction d’erreur. Un mode idéal pour les joueurs en ligne, mais surtout à privilégier pour ceux ayant des conditions de ligne optimales.

réduit la latence au strict minimum en contrepartie de l’absence de correction d’erreur. Un mode idéal pour les joueurs en ligne, mais surtout à privilégier pour ceux ayant des conditions de ligne optimales. Un mode patate débride la connexion pour laisser envisager des pointes à 24 Mbit/s en réception. Idéal pour ceux qui téléchargent.

débride la connexion pour laisser envisager des pointes à 24 Mbit/s en réception. Idéal pour ceux qui téléchargent. Un mode sérénité qui permet de réduire les erreurs au maximum pour assurer la stabilité de la connexion, avec une réduction potentielle du niveau maximal de débit. À privilégier pour ceux qui regardent la télévision et veulent réduire au maximum les risques de gel d’image.

“La mise à jour intervient toutes les 24 heures environ”, est-il précisé. Un changement qui ne sera donc pas instantané.

Le VDSL 2

Free propose également une connexion VDSL 2, laquelle promet un maximum théorique de 100 Mbit/s en débit descendant et de 40 Mbit/s en débit montant . Notez que de tels débits nécessiteront d’être à moins de 1 kilomètre du répartiteur téléphonique. Le débit dont profite réellement l’abonné dépend évidemment de l’éloignement du répartiteur et de la qualité de la ligne, mais peut aussi être impacté par des éléments comme le condensateur qui n’aurait pas été retiré au niveau de la prise téléphonique murale – même si c’est de plus en plus rare – ou une rallonge téléphonique – un équipement à proscrire. Retrouvez nos conseils pour améliorer votre connexion Internet en ADSL/VDSL.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox