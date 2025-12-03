Free révèle de nouvelles informations sur les enregistrements TV dans le cloud que les abonnés Freebox doivent absolument connaître

Free cherche à rendre son service d’enregistrement cloud plus lisible et plus transparent. Un système de paliers mis en place est désormais mieux documenté et assorti d’alertes claires, il doit permettre aux abonnés de suivre précisément leur consommation et de mieux anticiper une éventuelle facturation.

Free apporte de nouvelles précisions sur le fonctionnement des enregistrements TV dans le cloud via son service Free TV, désormais au cœur de l’expérience télévisuelle des abonnés. Accessible sur le Player TV Free 4K ainsi que sur de nombreux supports compatibles ( mobile, Smart TV, Apple TV, Fire TV, web etc), ce service permet d’enregistrer ses programmes sans support physique, avec une capacité incluse qui dépend de l’offre détenue.

Chaque abonné Freebox dispose en effet d’un quota d’heures d’enregistrement intégré : 320 heures pour les clients Freebox Ultra et Ultra Essentiel, et 100 heures pour les abonnés Freebox Delta et Pop, 40h pour la Freebox Révolution (en complément du disque dur) et 10 heures pour la mini 4K, Crystal et One. Une capacité qui peut être dépassée, mais qui peut alors entraîner une facturation supplémentaire. D’où l’importance de comprendre le mécanisme mis en place par l’opérateur.

Un système de paliers pour mieux suivre sa consommation

Free explique avoir introduit un système de paliers afin d’informer clairement l’utilisateur de sa progression dans son volume d’enregistrements. Lorsqu’un seuil est atteint, une notification apparaît dans Free TV pour indiquer le passage à une nouvelle tranche d’heures.

Les paliers suivis sont les suivants : 0 h, 8 h, 20 h, 40 h, 80 h, 160 h, 250 h, 320 h et 500 h. À chaque changement de palier, le service ajoute automatiquement un bloc d’heures supplémentaires, pouvant aller de 8 à 180 heures selon le niveau atteint. Cette mécanique, représentée par un schéma désormais disponible dans l’assistance, permet de clarifier un fonctionnement qui, jusqu’ici, pouvait rester opaque pour certains abonnés.

Dépasser les heures incluses sur Freebox Ultra, un exemple

Pour illustrer ce système, Free prend le cas d’un abonné Freebox Ultra ayant déjà consommé les 320 heures d’enregistrement incluses dans son offre. S’il décide d’ajouter un programme de 3 heures, son total atteint alors 323 heures, ce qui déclenche automatiquement le passage au palier suivant, fixé à 500 heures.

Free TV affiche alors un message prévenant que 180 heures supplémentaires vont être ajoutées. Au-delà des heures incluses dans l’offre, ces heures additionnelles sont facturées 0,02 € par heure et par mois, un tarif rappelé clairement dans la fenêtre d’avertissement. L’utilisateur peut alors choisir d’accepter ou d’annuler le passage de palier, ce qui lui donne la possibilité d’éviter tout dépassement involontaire.

Pour les utilisateurs souhaitant rester dans le cadre de leurs heures incluses, Free rappelle qu’il est toujours possible de supprimer des enregistrements directement dans Free TV afin de repasser sous le seuil prévu par leur offre. Une manipulation simple, mais essentielle pour maîtriser sa consommation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox