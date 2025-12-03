Phishing : Google lance un nouvel outil qui scrute les messages frauduleux qui veulent vous piéger

Google renforce les capacités de son outil de recherche visuelle. Il est désormais possible d’utiliser Google Lens pour analyser les messages suspects et déterminer s’ils relèvent d’une tentative d’arnaque.

Lorsqu’un message provenant d’un expéditeur inconnu arrive dans une application de messagerie, il peut être difficile de savoir s’il est légitime. Pour aider les utilisateurs à y voir plus clair, Google permet maintenant de soumettre ces messages douteux à Google Lens.

Deux méthodes sont proposées pour détecter d’éventuelles escroqueries. Les utilisateurs de smartphones Android peuvent utiliser la fonction Entourer pour chercher. Il suffit de maintenir le doigt sur le bouton d’accueil, puis d’entourer le texte suspect afin de le soumettre automatiquement à Google Lens. Cette analyse est directement intégrée à l’outil.

L’autre option, disponible sur Android et iOS, consiste à passer par l’application Google. Il faut dans ce cas réaliser une capture d’écran du message, puis l’envoyer à Google Lens pour obtenir une évaluation.

Grâce à son IA et aux informations disponibles en ligne, Google Lens pourra indiquer si le message semble légitime ou s’il s’agit d’une tentative de fraude. Des conseils de prudence sont également affichés pour rappeler les bons réflexes à adopter en cas de doute. Google précise que cette fonction est en cours de déploiement et sera bientôt accessible à l’ensemble des utilisateurs dans Circle to Search et dans Google Lens.

Si cette nouveauté apporte un outil supplémentaire pour lutter contre les arnaques, l’absence d’intégration immédiate dans Gemini peut surprendre. L’assistant IA de Google serait en effet particulièrement adapté à cette tâche. Toutefois, Google travaille déjà à l’intégration d’une fonction de recherche visuelle similaire à Circle to Search directement au sein de Gemini, ce qui pourrait arriver prochainement.

