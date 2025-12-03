Canal+ remet de la presse sans surcoût dans l’offre de ses abonnés avec le lancement de « La Presse by Prisma »

Près d’un an après avoir mis un terme à l’inclusion du kiosque numérique PassPresse dans ses abonnements, Canal+ fait discrètement revenir des magazines pour ses abonnés sous une nouvelle forme : « La Presse by Prisma ».

Fin 2024, Canal+ avait en effet annoncé le retrait du PassPresse, service lancé par Prisma Media et proposé sans surcoût aux abonnés Canal+ depuis septembre 2023. Les abonnés devaient alors se tourner vers l’abonnement payant facturé 9,99 €/mois afin de continuer à profiter du service. Bonne nouvelle, depuis aujourd’hui, un nouveau service de presse de la même filiale fait son apparition dans l’écosystème Canal+ : un corner baptisé « La Presse by Prisma », accessible depuis l’application Canal+ dans la rubrique « Chaînes & apps » puis « Applications partenaires ». Le groupe n’a pas encore communiqué officiellement sur ce lancement, mais le service est d’ores et déjà visible pour les abonnés et propose des magazines en lecture numérique, sans surcoût.

Parmi les titres déjà mis en avant, on retrouve plusieurs marques fortes de Prisma Media et de ses partenaires : Prima, Cuisine Actuelle, Télé Loisirs, Femme Actuelle, Maison Côté Sud, Maison Côté Ouest, Voici, Ideat, Harper’s Bazaar, Capital, Ça m’intéresse, GEO, Cuisine AZ, Vivre Côté Paris ou encore The Good Life. L’accès est pour l’instant proposé sans surcoût aux abonnés Canal+ via ce nouvel espace dédié.

