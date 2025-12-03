Free Mobile lance ses promos “Super Hottes” sur une vaste gamme de smartphones, il y en a pour tous les goûts

Pour les fêtes de fin d’années, Free lance une grande salve de promotions.

Pas une simple hotte, une “super hotte” ! Après les Black Free days, l’opérateur continue les promos de fins d’années avec une nouvelle sélection de smartphones bénéficiant d’offres intéressantes. Il peut s’agit de remises immédiates ou d’offres de remboursement, voir de bonus reprise d’un ancien smartphone, mais ces promos concernent une vaste gamme de 30 smartphones, pour tous les budgets.

Pour les amateurs de haut de gamme, on peut notamment trouver 100€ de remise immédiate sur le Pixel 10 Pro XL de Google, ou une ODR du même titre sur la version Pro, mais aussi une combinaison de 100€ remboursés et 100€ de bonus reprise sur le Galaxy S25 de Samsung par exemple.

Si vous souhaitez vous tourner vers de smartphones un peu moins onéreux, d’autres offres peuvent vous intéresser, comme les 70€ remboursés sur les packs Gaalxy A56 et Buds Fre ou celui comprenant le bracelet connecté Fit 3. Voire même les 100€ remboursés sur le Pixel 9a. Quant aux plus petits budgets, vous pouvez trouver des promosmêmle sur des téléphones plus entrée de gamme, comme une ODR de 80€ sur le Magic7 Lite 5G de Honor, ou 40€ remboursés sur un pack comprenant un Redmi 15C 5G et des écouteurs Buds 6 play. Les offres “Super Hottes” font d’ailleurs l’objet d’une catégorie à part sur le site web de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox