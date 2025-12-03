Un pari discret de Xavier Niel dans les télécoms commence à lui rapporter gros, cela tombe à pic pour le rachat de SFR

La valorisation de la participation du fondateur de Free dans Milicom explose. Et une pluie de dividendes commence à tomber.

Xavier Niel reste très discret sur Millicom, opérateur télécoms présent en Amérique latine sous la marque Tigo, mais ce pari s’avère extrêmement lucratif. Via une holding de droit luxembourgeois cotée au Nasdaq, le fondateur de Free détient aujourd’hui 42,2 % du capital du groupe, actuellement présidée par son fidèle lieutenant Maxime Lombardini, tandis que son fils Jules Niel siège au conseil d’administration depuis un an. Il s’agit pour le fondateur de Free de l’une des plus opérations financières les plus rentables réalisé ces dernières années malgré l’échec de sa tentative d’OPA à plus de 4 milliards d’euros rejetée durant l’été 2024,

Quoiqu’il en soit, sa prise de participation en plusieurs étapes aurait coûté entre 1,35 et 1,4 milliard de dollars. Or, l’action Millicom a flambé de 124 % depuis le début de l’année grâce aux bons résultats opérationnels du groupe, révèle La Lettre de L’Expansion. Résultat : la part de Xavier Niel est désormais valorisée à environ 3,4 milliards d’euros, soit une plus-value potentielle de l’ordre de 2 milliards d’euros.

L’opérateur aux 50 millions d’abonnés qui opère dans 9 pays sud-américains (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Bolivie, Paraguay), a commencé par ailleurs à distribuer à ses actionnaires près de 5,50 dollars de dividendes par action d’ici avril 2026, dont une part exceptionnelle issue de la récente cession de ses infrastructures passives en Amérique centrale.

Cette pluie de dividendes va s’organiser de cette manière, 3 dollars par action versés entre juillet dernier et avril prochain, auxquels s’ajoute un dividende exceptionnel de 2,50 dollars par titre, réglé pour moitié le 15 octobre dernier et pour autre moitié le 15 avril 2026. De quoi constituer une cagnotte bienvenue au moment où Xavier Niel se positionne pour reprendre, avec Iliad/Free, une partie des activités de SFR, indiquent nos confrères. Son groupe Iliad s’est vu refuser en octobre avec Orange et Bouygues Telecom une première offre de rachat à hauteur de 17 milliards d’euros. Le trio devrait rehausser son offre d’ici la fin de l’année.

Une poule aux oeufs d’or qui progresse

Si l’action Millicom a bondi cette année, c’est parce que l’opérateur sud-américain a signé l’une de ses meilleures années depuis une décennie. Les résultats des neuf premiers mois de 2025 démontrent une trajectoire solide, portée par une forte discipline financière et une accélération de la rentabilité. Si le chiffre d’affaires trimestriel atteint 1,344 milliard de dollars, quasiment stable sur un an (–0,5 %) dans un contexte de devises défavorables c’est la rentabilité qui impressionne avec un EBITDA ajusté de 695 millions d’euros, en hausse de +18,7 %. et une marge record de 48,9 %, contre 40,9 % un an plus tôt.

Cette explosion de la marge illustre une transformation interne réussie, à savoir la réduction des coûts, une meilleure productivité et montée des services mobiles et fixes haut débit. Et oui la croissance commerciale est soutenue, Millicom continue de gagner des clients à un rythme rapide soit 293 000 abonnés postpayés sur le trimestre (vs 68 000 un an plus tôt) et plus de 60 000 abonnés fixe lors du 3ème trimestre. Dans plusieurs marchés clés (Colombie, Guatemala, Panama), la croissance des revenus de services est forte, entre +5 % et +12 % , avec des marges EBITDA dépassant parfois 50 %, comme au Panama. Mais le véritable moteur de la valorisation de Millicom, c’est le cash : 638 millions de dollars d’Equity Free Cash Flow (EFCF) générés sur les neuf premiers mois de 2025, soit +98 millions de dollars en un an. Le groupe vise 750 millions de dollars de EFCF sur l’année complète. Cette capacité à générer du cash permet au groupe de distribuer des dividendes massifs, dont profite directement Xavier Niel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox