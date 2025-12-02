Freebox Ultra Stranger Things : c’est fini pour tout le monde, le stock est officiellement épuisé

La nouvelle Freebox Ultra Edition Limitée de Free n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés.

Cinq jours après avoir retiré l’édition limitée Freebox Ultra Stranger Things pour les abonnés souhaitant migrer, Free annonce que l’offre n’est désormais plus disponible non plus pour les nouveaux clients. Sur son site web, l’opérateur indique que le stock est épuisé, mettant ainsi un terme définitif à cette édition spéciale lancée début novembre aux couleurs de la dernière saison de la série phénomène de Netflix dont le volume 1 est disponible depuis le 27 novembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox