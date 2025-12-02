Bouygues Telecom frappe fort avec un nouveau forfait mobile 250 Go 5G avec Deezer inclus pour moins de 20 euros

Bouygues Telecom propose une nouvelle offre exceptionnelle incluant un abonnement à Deezer Premium à son forfait 250 Go.

L’opérateur lance un nouveau forfait plutôt alléchant pour cette fin d’année. Le nouveau forfait B&You Deezer Edition propose une formule complète mêlant connectivité et divertissement : pour 19,99€/mois sans engagement, il inclut 250 Go en 5G en France métropolitaine ainsi que 35 Go en Europe et dans les DOM, tout en offrant l’accès à Deezer Premium, avec des millions de titres, albums, playlists et podcasts disponibles en illimité.

Depuis le début de l’année, les opérateurs mobiles tentent de nouvelles façons de rendre leurs offres plus attractives en intégrant ou en offrant des services annexes. Ce fut le cas par exemple lorsque Free Mobile a proposé un an d’abonnement offert à Le Chat pour tous ses abonnés, une offre qui a cependant pris fin plus tard. Bouygues pour sa part continue de proposer un an offert à Perplexity avec certaines de ses offres. Mais il s’agissait d’offres à durée limitée, davantage des cadeaux que composants réels du forfait. Plus récemment, ce sont désormais des services inclus qui semblent être privilégiés pour séduire les abonnés. Free a par exemple intégré son VPN gratuitement dans ses offres et donc maintenant, Bouygues Telecom propose un forfait mobile alliant data et streaming musical, sans limite de temps.

Si d’autres forfaits ont pu exister incluant Deezer, comme par exemple les forfaits Origami Jet et Play chez Orange, c’était il y a plus de 10 ans et pour des offres particulièrement onéreuses. Dans cet exemple, les offres concernées tournaient autour de 70€/mois et se voulaient ultra premium. Les partenariats avec des plateformes de streaming ne datent pas non plus d’hier, on a pu voir des offres avec plusieurs mois offerts ou de réduction sur Spotify ou Deezer, que ce soit chez Bouygues ou chez Orange. Mais les services inclus étaient jusqu’ici plus souvent l’apanage de certaines offres box. Il reste à voir si la concurrence suivra, avec des partenariats en ce sens, pour développer une nouvelle attractivité des offres mobiles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox