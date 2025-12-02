Canal+ annonce lancer un calendrier de l’Avent rempli de “24 surprises exclusives” pour ses abonnés

Canal+ met ses abonnés à l’honneur en cette fin d’année. L’éditeur active dès ce 1er décembre un calendrier de l’Avent au sein de CANAL+ Le Club, son programme de fidélité, avec un cadeau à tenter de gagner chaque jour.

Accessible aux abonnés Canal+ hormis beIN CONNECT, Ciné+ OCS, TV+, Freelive, Extended, TV by Canal et Famille by Canal, CANAL+ Le Club permet de participer chaque semaine à des jeux et concours afin de gagner des invitations exclusives à des événements cinéma, sport, musique ou famille. Le 1er décembre, Canal+ a ajouté une nouvelle brique à ce programme avec un calendrier de l’Avent dédié.

Le groupe explique que le Calendrier de l’Avent CANAL+ Le Club s’ouvre avec la promesse de « surprises exclusives, cadeaux qui font plaisir, et d’expériences uniques ». Les abonnés éligibles sont invités à se rendre sur l’espace CANAL+ Le Club pour découvrir, chaque jour pendant 24 jours, le nouveau cadeau mis en jeu et tenter leur chance.

1er décembre : un téléviseur Samsung 65’’ Mini LED en jeu

Pour inaugurer ce calendrier, Canal+ met en jeu un téléviseur Samsung 65QN90F. Ce modèle 65 pouces est équipé d’une technologie Mini LED annoncée comme offrant une image profonde avec des noirs intenses, pour renforcer l’immersion dans les films et séries. Cette Smart TV est pensée pour les joueurs et dispose d’un filtre antireflet censé limiter les perturbations lumineuses. et d’un accès direct à l’application myCANAL / App CANAL+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox