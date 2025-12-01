Le saviez-vous : les abonnés Freebox font face à une limitation méconnue sur l’enregistrement via Free TV, contournable avec une simple astuce

Free applique une durée maximale pour chaque enregistrement réalisé depuis Free TV.

L’enregistrement dans le cloud est l’un des avantages réservés aux abonnés Freebox dans leur offre Free TV+. Cette fonctionnalité permet de conserver des programmes plus longtemps que le replay, par exemple,et peut donc être très appréciable pour les gros consommateurs du petit écran.Les abonnés Free TV, Free TV+ payant sans Freebox et Free Mobile n’en bénéficient pas.

Bien sûr, cet enregistrement dans le cloud a ses limites. Il n’est ainsi malheureusement pas possible d’enregistrer une journée complète d’un seul bloc via l’application Free TV. La plateforme impose en effet une durée maximale de 4 heures par enregistrement. Une contrainte logique, sachant que peu d’émissions ou d’événements télévisés dépassent ce format.

Free propose toutefois une solution simple si vous souhaitez capturer une longue plage de programmes : enchaîner plusieurs enregistrements successifs. Il suffit pour cela de procéder comme suit :

Ouvrir l’application Free TV

Se rendre dans l’onglet Ma Liste

Choisir Ajouter à ma liste

Sélectionner Programmer un enregistrement

Choisir la chaîne souhaitée

Définir le jour

Indiquer une heure de début et une heure de fin

Valider

Répétez ensuite l’opération en ajustant les heures pour qu’elles se suivent. Vous obtiendrez plusieurs enregistrements séparés couvrant l’ensemble de la plage souhaitée. Cependant, il est important de rappeler que les abonnés Freebox ne disposent pas d’un espace illimité pour stocker leurs enregistrements dans le cloud via Free TV. Chaque offre inclut un nombre d’heures précis ; au-delà, un surcoût de 0,02 € par heure et par mois s’applique. Voici les quotas indiqués par Free :

ableau des droits en heures d’enregistrement sur Free TV par abonnement Freebox

Abonnement Nombre d’heures d’enregistrement incluses et sans frais Ultra 320h Ultra Essentiel 320h Delta 100h Pop 100h Révolution Light 40h Révolution 40h One 10h Crystal 10h Mini 4K 10h Pop S 0h Delta S sans option TV 0h

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox