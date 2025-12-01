Netflix désactive sans prévenir une fonctionnalité très pratique pour beaucoup de ses abonnés

Le géant du streaming a supprimé sans prévenir la fonction Cast depuis son application mobile, empêchant désormais la diffusion vers la plupart des Chromecast et smart TV, sauf rares exceptions.

Netflix a discrètement retiré la possibilité de diffuser ses contenus depuis un smartphone vers un appareil Chromecast ou Google TV. Une décision passée inaperçue lors de son déploiement, mais qui impacte désormais tous les utilisateurs de cette fonctionnalité.

Le bouton Cast a disparu de l’application mobile

Depuis plusieurs semaines, ceux qui cherchaient à envoyer une série ou un film de leur téléphone vers leur téléviseur via le bouton « Cast » ont constaté son absence. La plateforme a bien confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un bug : la fonction a été volontairement supprimée de l’application mobile Netflix. Jusqu’ici, de nombreux abonnés utilisaient cette option pour naviguer plus facilement depuis leur smartphone avant de lancer la lecture sur leur TV. Désormais, cette solution n’est plus possible.

Sur sa page d’assistance, Netflix explique clairement le changement : « Netflix ne prend plus en charge la diffusion de programmes depuis un appareil mobile vers la plupart des TV ou appareils de streaming TV. Pour naviguer dans Netflix, il vous faudra utiliser la télécommande fournie avec votre TV ou votre appareil de streaming TV. »

Même réponse du côté du support client, cité dans un commentaire sur Reddit repéré par 01net: « Si l’appareil a sa propre télécommande, vous ne pouvez pas caster ». Le service évoque un ajustement destiné à « améliorer l’expérience client ». Cette évolution n’est pas la première. Plus tôt dans l’année, Netflix avait déjà limité la fonction Cast aux seuls abonnés sans publicité, privant les offres financées par la pub de cette option. Cette fois, la restriction s’applique à tous les utilisateurs, quel que soit leur abonnement.

Quelques exceptions subsistent

La plateforme maintient toutefois la diffusion pour certains anciens appareils Chromecast et TV utilisant encore Google Cast. Dans ces cas précis, et uniquement ceux-là, le Cast reste possible, à condition d’être abonné à une offre sans publicité. A noter que la liste détaillée n’est pas donnée, mais que les Freebox ne sont pas citées dans les exceptions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox