Free annonce la mise en clair pendant 1 mois sur les Freebox et Free TV d’une chaîne française musicale culte

Melody TV en clair chez Free pour les fêtes avec un mois de programmes musicaux gratuits. De quoi se replonger dans les grandes heures de la scène française et internationale.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox amateurs de variété et de patrimoine musical, Melody TV est proposée en clair sur Freebox TV et l’application Free TV pendant 1 mois. Du 1er au 31 décembre 2025, la chaîne est disponible sans surcoût sur le canal 262, elle est habituellement facturée 4,50 €/mois.

Lancée en 2001, Melody TV invite à un véritable voyage à travers plusieurs décennies d’archives des 60’s aux années 2000 avec des émissions cultes comme Champs-Élysées ou Numéro 1, des concerts mythiques, des clips emblématiques et des documentaires rarement rediffusés. Johnny Hallyday, Claude François, Dalida, Sheila mais aussi les Rolling Stones, Michael Jackson ou The Police rythmeront ainsi les soirées de décembre, avec une programmation renforcée en contenus spéciaux pour les fêtes.

Une chaîne en clair chez Free… mais qui s’efface chez Canal+

En parallèle de cette opération de découverte, Melody TV semble amorcer son retrait progressif des offres Canal+. La chaîne a déjà disparu des options à la carte ainsi que de l’option Canal+ Crescendo. Des signaux qui laissent envisager une sortie totale des offres Canal+ si cette trajectoire se poursuit.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox