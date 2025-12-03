Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la vaste manigance d’Orange, SFR et Bouygues, une Freebox unique, Free fait un choix critiqué…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

1er décembre 2005 : Freebox TV devient multiposte

20 ans auparavant, Free étendait son offre de télévision en permettant à tous ses abonnés de regarder Freebox TV sur un autre écran que leur téléviseur. L’opérateur de Xavier Niel a ainsi annoncé, le 1er décembre 2005, l’arrivée du multiposte, permettant la diffusion sécurisée des chaînes diffusées par ADSL sur un ordinateur par exemple.

Il assurait alors un flux de télévision sécurisé, pour protéger l’intégrité des chaînes diffusées par ADSL. Avec ce nouveau service, l’opérateur désirait toucher 5% des téléspectateurs français, soit un million d’utilisateurs réguliers du service de télévision sur Freebox.

1er décembre 2005 : SFR, Orange et Bouygues Telecom condamnés pour s’être trop bien entendu

Une victoire pour les abonnés. Les trois opérateurs ont été reconnus coupable par le Conseil de la concurrence de concertation à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Orange, Bouygues et SFR ont ainsi échangé, de 1997 à 2003, tous les mois, des chiffres précis et confidentiels concernant leurs nouveaux abonnés. Des échanges, qui, s’ils ne portaient pas sur les décisions de prix, étaient propres à réduire l’intensité de la concurrence sur le marché mobile.

SFR a écopé de 220 millions d’euros d’amende, Orange pour sa part a du payer 256 millions et Bouygues Telecom de 58 millions d’euros. S’ils ont tenté de faire appel, il a été rejeté par la justice en 2007. A l’époque, l’UFC-Que Choisir annonçait “un préjudice global estimé entre 1,2 et 1,6 milliards d’euros“.

1er décembre 2009 : Alice ADSL lance son offre triple-play

Il y a 16 ans, le défunt opérateur Alice ADSL refondait sa gamme d’offres internet + Téléphone + TV. Le 1er décembre 2009 a donc marqué la naissance d’AliceBox Initial, pour une première découverte des avantages du triple-play pour 19.99€/mois (60 chaînes de télévision, téléphonie illimitée vers les fixes de 60 destinations dont la France…), et AliceBox Plus avec un service triple-play enrichi pour 29.99€/mois. Cette version plus haut de gamme quant à elle proposait 160 chaînes, 100 destinations à l’international pour les appels et bien d’autres avantages…

Le saviez vous ? A l’époque, la box d’Alice avait ses propres boîtiers CPL, comme Free. Les abonnés AliceBox Plus pouvaient ainsi recevoir une paire… d’Aliceplugs.

Et comme d’habitude, on ne résiste pas à l’envie de vous mettre la musique en tête… Wou-hou ! ♪

1er décembre 2020 : Bouygues lance son réseau 5G

Un anniversaire bien particulier ! Si SFR a été le premier à lancer son réseau 5G en France, ce dernier était réservé à quelques habitants de Nice et c’était également le cas de son forfait. Le 1er décembre marque donc le premier lancement d’un réseau 5G à l’échelle nationale.

L’opérateur utilise deux bandes fréquences (3.5GHz et 2100 MHz) et annonçait donc l’ouverture de son réseau dans 20 villes de moyennes et grande tailles, en plus d’un forfait low-cost. Depuis, la couverture proposée a bien évolué et Bouygues affirme proposer sa 5G à trois habitants sur quatre.

2 décembre 2005 : Free lance un nouveau service de partage de fichier accessible à tous

Vous connaissez WeTransfer ? Free a lancé un service similaire… il y a 20 ans En effet, l’opérateur de Xavier Niel lançait un service similaire pour faciliter l’envoi de fichiers volumineux le 2 décembre. Sur la page dl.free.fr, tous les internautes (y compris les non-abonnés Free) pouvaient ainsi envoyer un lien de téléchargement à leur proche, pour un fichier de maximum 1 Go. Le tout autant de fois qu’ils le souhaitent ! Le service a depuis été remplacé par Free Transfert.

3 décembre 2013 : Free Mobile inclut la 4G dans son forfait

L’opérateur de Xavier Niel a enrichi il y a maintenant 12 ans son forfait mobile, en proposant l’accès à la 4G sans surcoût. Dans un premier temps, le réseau mobile ne sera disponible que pour les abonnés au forfait à 19.99€, qui à l’époque proposait 20 Go. Le forfait à 2€ suivra peu après cette annonce du 3 décembre 2013. Lors de son lancement, la 4G de Free utilisait la bande fréquence 2,6 GHz et l’opérateur annonçait un débit théorique maximum de 150 Mbit/s. Bien des choses ont changé depuis…

Voilà ce que proposait Free à l’époque. Le forfait a bien évolué depuis, mais pas son prix !

4 décembre 2018 : Free lance sa Freebox Delta

Une box qui aura eu le mérite de bousculer le marché et de trancher avec les anciennes. Le 4 décembre 2018, Free présentait en effet lors d’une conférence sa toute nouvelle Freebox, nommée Delta. Outre le 8 Gbit/s, une première en France, la Freebox Delta avait énormément de nouveautés à proposer : tout d’abord une offre comprenant de nombreux contenus inclus, notamment Netflix, mais aussi un player haut de gamme créé en partenariat avec Devialet qui proposait à la fois une enceinte assez puissante et deux assistants vocaux… La réception avait cependant été assez mitigée : la box paraissait folle mais c’était aussi la première fois que Free s’aventurait dans le premium, d’autant que les frais annoncés ont vite refroidis certains abonnés. Au point même que l’opérateur a changé de politique et lancé une offre sans le player à l’achat, quelques semaines après.

6 décembre 2012 : Free Mobile enrichit son forfait à 2€

Free avait déjà secoué la concurrence avec son forfait mobile à 2€ et il réitère l’opération en 2012 en proposant un forfait “4 fois moins cher” que la concurrence intégrant 2h d’appels au lieu d’une précédemment, SMS illimités et augmente même son option data en réduisant son prix afin d’obtenir les MMS illimités en France métropolitaine et 30 Mo de data pour 0.99€/mois en plus. Les abonnés avaient également, à compter du 6 décembre 2012, accès à FreeWiFi Secure, le réseau communautaire de Free pour internet illimité.

Un spot publicitaire concis pour cet enrichissement d’offre.

6 décembre 2019 : Free lance son offre spéciale pour les amateurs de lecture et ça ne passe pas

Un gros couac chez Free. L’opérateur annonçait en effet, le 06 décembre 2019, l’intégration d’une offre en partenariat avec Youboox sur les forfaits mobiles et Freebox à partir du 1er février 2020. Le hic ici, est que cette offre allait engendrer une augmentation automatique du forfait des abonnés concernés pour 0.99€ supplémentaires.

Si l’offre peut être alléchante, avec plus de 50 000 livres accessibles depuis un support mobile, la pratique n’est cependant pas passée inaperçue. Face au mécontentement des abonnés, l’intégration de Youboox One a finalement été annulée, pour devenir une possible option à souscrire, si vous le désirez uniquement.

6 décembre 2021 : Amazon Prime offert 6 mois aux abonnés Freebox Révolution

Surprise pour tous les abonnés Freebox en cette fin d’année 2021, l’opérateur incluait dans son offre la plus mythique 6 mois d’abonnement offerts à Amazon Prime. Un service qui inclut énormément d’avantages et qui était déjà intégré aux offres Freebox Delta. L’offre a même été étendue aux abonnés Freebox Pop et même aux abonnés Freebox mini 4K ayant lié leur forfait mobile à leur offre fixe. Cependant, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox