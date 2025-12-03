Radio France lance une toute nouvelle application, disponible sur les players Freebox Pop et Ultra mais aussi sur des Smart TV

Radio France franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation en rendant sa plateforme accessible sur les téléviseurs Android TV.

Radio France annonce que sa plateforme numérique est désormais accessible sur tous les téléviseurs équipés d’Android TV, une première pour un acteur radio français sur les TV connectées. « De plus en plus de Français utilisent la télévision pour écouter la radio. Toujours attentive aux évolutions des usages de ses publics, Radio France a développé une version de sa plateforme dédiée à ce nouvel espace d’écoute et devient ainsi le 1er acteur radio français à l’investir », explique le groupe.

Selon nos propres constatations, l’application est disponible sur le Player Free TV 4K, inclus dans les offres Freebox Pop et Ultra, depuis le PlayStore Le déploiement de l’application sera étendu progressivement à d’autres systèmes d’exploitation, notamment Tizen de Samsung. Radio France rappelle que « son déploiement se poursuivra progressivement sur les autres systèmes d’exploitation TV du marché notamment sur Tizen (Samsung) ».

Le groupe présente cette arrivée sur les téléviseurs connectés comme une étape supplémentaire dans sa stratégie d’innovation. Selon Radio France, « cette arrivée de la plateforme Radio France sur les TV connectées est une nouvelle illustration de l’esprit d’innovation du service public ».

L’interface a été pensée spécifiquement pour l’écoute sur téléviseur, et non comme une simple adaptation de la version web ou mobile. Comme le précise le communiqué : « Cette version pour TV connectées n’est pas une simple déclinaison de la plateforme web et mobile. Comme elle l’a fait pour les voitures connectées, Radio France a pensé l’interface de cette version pour qu’elle réponde au mieux aux usages spécifiques de l’écoute via télévision. »

Les flux radio et musicaux, particulièrement sollicités sur les TV connectées, ont donc été placés au cœur de l’expérience. « L’écoute des flux radio et de musique étant notamment privilégiée par les utilisateurs sur TV connectées, Radio France a pensé un accès direct à ces contenus spécifiques dans son catalogue. Les mélomanes pourront ainsi accéder gratuitement et sans publicité à la plus diversifiée des programmations musicales, quel que soit leur genre de prédilection (pop, rock, électro, hip-hop, classique…) », détaille le groupe.

Enfin, la continuité d’écoute fait partie des points d’attention : « Grâce au compte utilisateur, l’auditeur pourra bénéficier d’une continuité de son expérience audio sur l’ensemble de ses lieux d’écoutes, tout au long de sa journée : depuis sa voiture, sur son mobile, en passant par son enceinte et dorénavant depuis sa télévision. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox