La nouvelle interface Freebox OS non-officielle est désormais disponible pour les abonnés Freebox Pop et Delta

Le projet indépendant “Freebox Ultra Dashboard” s’étend à de nouvelles Freebox en bêta.

Nous vous présentions hier la toute nouvelle interface développée par des abonnés Freebox Ultra, proposant aux plus geeks de changer leur interface Freebox OS pour un design plus moderne et plus intuitif. Si la première release était uniquement destinée aux abonnés Ultra, une nouvelle version bêta a été lancée pour profiter de cet “Ultra Dashboard” lorsque l’on dispose d’une Freebox Pop ou Delta.

Le projet reste disponible sur la page GitHub du développeur. On peut noter cependant que dans le cadre des deux dernières Freebox ajoutées, certaines fonctionnalités ne sont pas forcément compatibles, notamment le WiFi 6E. De plus, version bêta oblige, des bugs et souci peuvent être de rigueur, un lien est fourni sur la page du projet pour signaler les problèmes rencontrés.

Rappelons cependant que cette interface nécessite quelques connaissances techniques pour son installation, bien que la démarche soit expliqué sur GitHub. Il s’agit avant tout d’une interface pour les utilisateurs cherchant une utilisation assez pointue de leur box et utilisant de base régulièrement Freebox OS, qui cherchent une expérience utilisateur plus fluide.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox