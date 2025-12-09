Amazon tire à boulets rouges sur une taxe le concernant et qui coûterait “100 millions d’euros aux consommateurs” en France

Une loi impose des frais de ports de livres et ce n’est clairement pas au goût d’Amazon.

Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Darcos, Amazon publie ce 8 décembre 2025 une tribune critiquant sévèrement le dispositif imposant trois euros de frais de port pour l’achat de livres en ligne en dessous de 35 euros. Selon l’entreprise, cette mesure aurait coûté plus de 100 millions d’euros aux consommateurs français.

Adoptée en 2023 pour rééquilibrer la concurrence entre commerce en ligne et librairies indépendantes, la loi est jugée inefficace par Amazon. Dans sa tribune, le responsable d’Amazon France estime que la mesure a simplement augmenté la facture des lecteurs sans relancer les ventes de livres, qui continuent de baisser dans le pays. L’entreprise affirme que les 100 millions d’euros dépensés en frais de port auraient pu financer davantage d’achats de livres et soutenir plus directement la chaîne du livre.

Amazon met également en avant le comportement des lecteurs qui, pour éviter les frais de livraison, se tournent surtout vers les hypermarchés et les grandes enseignes culturelles, et beaucoup moins vers les librairies indépendantes. Selon l’entreprise, seuls 26 % privilégient ces dernières lorsqu’ils se déplacent en boutique.

Pour autant, la contestation de la loi reste largement portée par Amazon. Le Syndicat de la librairie française et plusieurs grands réseaux défendent au contraire un dispositif jugé efficace pour rétablir une concurrence plus équilibrée avec les plateformes. Ils estiment que le plancher de frais de port a permis de freiner la guerre des prix en ligne et de consolider la fréquentation des librairies physiques, notamment les librairies de taille moyenne.

Ces organisations dénoncent par ailleurs les stratégies d’Amazon visant selon elles à contourner l’esprit de la loi, comme les remises sur les retraits en point partenaire. Dans ce contexte, la tribune publiée par le géant du commerce en ligne pourrait bien constituer une nouvelle tentative d’influencer le débat autour de la régulation du secteur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox