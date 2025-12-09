Free Mobile s’apprêterait à lancer l’eSIM sur Apple Watch dans les prochains jours

L’opérateur serait sur le point de proposer enfin l’eSIM pour Apple Watch. Le lancement ne serait plus qu’une affaire d’heures ou de jours.

Un troisième opérateur pour l’Apple Watch cellulaire en France, et ce sera donc Free Mobile. D’après WatchGeneration (MacGeneration), après Orange et SFR, l’opérateur de Xavier Niel s’apprête enfin à prendre en charge la montre connectée d’Apple et cette arrivée « n’est plus qu’une affaire de jours » selon leurs informations, ce qui confirme des bruits de couloir dont nous avons eu écho. Cette arrivée devrait coïncider avec le lancement d’iOS 26.2 qui est attendu dans les prochaines heures.

Concrètement, cela signifie que les abonnés Free Mobile devraient pouvoir activer une option eSIM spécifique pour leur Apple Watch, rattachée à leur forfait principal, comme c’est déjà le cas chez les deux concurrents. L’opérateur pourrait également réserver une surprise sur la commercialisation de celle-ci alors que Bouygues Telecom est toujours en retrait sur cette compatibilité.

Pour l’heure, Free Mobile n’a toujours pas communiqué officiellement, mais les fêtes de Noël approchant à grands pas, il s’agit du moment propice pour un lancement de ce type. Début octobre, lors de la Journée des communautés, l’opérateur avait confirmé travailler au lancement de l’eSIM pour Apple Watch cellulaire avec à la clé la vente de la montre de la firme de Cupertino dans son réseau de distribution. Il avait alors parlé d’une arrivée « bientôt », sans calendrier précis, tout en annonçant une stratégie multi-marques pensée pour accueillir ensuite d’autres montres connectées cellulaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox