La Fondation Free s’allie à l’UNESCO pour un projet au profit des enfants hospitalisés

Une initiative commune pour proposer à des enfants hospitalisés de s’évader à travers diverses expérience culturelles.

La Fondation Free, Culture pour l’Enfance et la Commission nationale française pour l’UNESCO lancent un nouveau projet destiné à renforcer l’accès à l’art et à la culture pour les enfants hospitalisés. Baptisé « Art en immersion : l’Éducation artistique et culturelle à l’hôpital », ce programme sera déployé en 2026 au sein du réseau français des Villes créatives UNESCO.

Annoncé le 8 décembre 2025, cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux onze villes françaises membres du réseau des Villes créatives UNESCO. L’objectif est clair : offrir aux enfants hospitalisés une expérience culturelle immersive mêlant réalité virtuelle, médiation artistique et découverte scientifique. Le projet repose sur un parcours accompagné, où l’enfant alterne visionnage en réalité virtuelle de l’exposition « Destination Cosmos : l’ultime défi », temps pédagogiques et pratique artistique liée à l’univers.

Cette expérience est rendue possible grâce à la collaboration avec le CNES. Elle vise à permettre aux enfants de s’évader tout en maintenant un lien avec un parcours éducatif et culturel complet. Le dispositif ambitionne également de renouveler l’approche du soin et des relations entre l’enfant, les équipes médicales et les familles.

Le programme a déjà été déployé dans plusieurs établissements : Paris, Bordeaux, Montpellier, Nîmes, Poitiers et Marseille. Forts de ces premiers résultats, les partenaires souhaitent désormais étendre l’initiative à une ville du réseau français des Villes créatives UNESCO. Angoulême, Caen, Cannes, Enghien-les-Bains, Evian, Metz, Limoges, Lyon, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse peuvent ainsi se porter candidates.

D’ici fin 2026, le projet vise l’accompagnement d’une quarantaine d’enfants âgés de 6 à 20 ans. Il sera suivi par un comité réunissant des acteurs institutionnels, médicaux, scientifiques et culturels afin d’évaluer ses impacts et d’identifier de nouvelles pistes d’amélioration. Ce programme s’inscrit pleinement dans les priorités de l’UNESCO, notamment en matière d’éducation, de jeunesse et d’accès à la culture. Il répond à plusieurs objectifs : rompre l’isolement culturel des enfants hospitalisés, valoriser la création artistique grâce à des outils numériques accessibles, encourager la culture scientifique, mesurer les effets de ces dispositifs en milieu hospitalier et sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux aux enjeux de la culture et du soin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox