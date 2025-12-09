Rachat de Warner Bros : Paramount dégaine une nouvelle offre colossale pour tenter de contrecarrer Netflix

Nouvelle offensive autour du rachat de Warner Bros, Paramount lâche 108 milliards de dollars pour récupérer le studio à la barbe de Netflix.

Paramount Skydance a lancé lundi une offre hostile sur Warner Bros Discovery, proposant 30 dollars par action, soit une valorisation d’environ 108 milliards de dollars. Cette offensive vise à contrer l’accord annoncé vendredi entre Netflix et Warner Bros Discovery, alors que la Maison-Blanche suit le dossier de près.

David Ellison, PDG de Paramount Skydance, affirme que son offre, entièrement en cash et excluant les chaînes de télévision comme CNN ou Eurosport, offre un « chemin plus sûr et plus rapide » aux actionnaires. Netflix propose pour sa part 23,25 dollars en cash et 4,5 dollars en actions pour les studios Warner Bros et le catalogue HBO, valorisant cette partie du groupe 82,7 milliards de dollars.

Paramount accuse le conseil d’administration de Warner Bros Discovery d’avoir privilégié Netflix sur la base d’une « valorisation illusoire » et met en avant les risques antitrust d’une acquisition par le géant du streaming, jugée « anticompétitive ». Selon le studio, les actionnaires pourraient obtenir 18 milliards de dollars supplémentaires à la clôture de son offre. À Wall Street, l’action Warner Bros Discovery gagnait près de 5 %, quand celle de Netflix reculait.

L’avenir du dossier pourrait aussi dépendre de la position de l’administration Trump. Le président américain a indiqué qu’il serait « impliqué » dans la décision, tout en critiquant Paramount sur d’autres sujets. Malgré les liens de la famille Ellison avec le clan Trump, Netflix a tenté de défendre directement son projet lors d’une visite de Ted Sarandos à la Maison-Blanche.

Sur le plan financier, Netflix offre 5,8 milliards de dollars de frais de rupture en cas de veto réglementaire. Paramount revendique plus de 6 milliards de dollars de synergies annuelles et compte s’appuyer sur les fonds de la famille Ellison, de RedBird Capital et sur 54 milliards de dette apportée par plusieurs banques. Netflix prévoit pour sa part 59 milliards de dollars d’endettement.

Cette bataille place Warner Bros Discovery au cœur d’un des rares mégadeals dépassant les 100 milliards de dollars depuis 2020, aux côtés de quelques opérations majeures comme l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ou la fusion entre United Technologies et Raytheon.

Source : Les Echos

