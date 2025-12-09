Grogne des abonnés Bouygues Telecom face à une hausse du prix de leur forfait, l’opérateur intensifie une pratique dérangeante

Face à une nouvelle vague « d’enrichissements » automatiques à +2 €/mois, de nombreux abonnés Bouygues Telecom dénoncent une hausse déguisée de leur forfait mobile, mais pourtant légale. Les critiques se multiplient, notamment chez les clients B&YOU.

Entre le sentiment d’être mis devant le fait accompli et la crainte de voir la facture grimper petit à petit, la grogne enfle à nouveau parmi les abonnés mobile de Bouygues Telecom. Ceux qui souhaitent conserver leur tarif actuel n’ont, en pratique, qu’une solution : refuser explicitement le fameux “enrichissement” avant la date limite indiquée sur le courrier. Bouygues Telecom comme d’autres opérateurs, use d’une pratique légale mais qui dérange, celle d’annoncer régulièrement l’augmentation du tarif de leur forfait à ses abonnés par email ou voix postale en l’échange d’un petit plus dans leur offre, souvent plus de data.

Depuis octobre, la vague d’augmentations semble s’intensifier, de nombreux clients B&YOU et Bouygues Telecom reçoivent un message de l’opérateur les informant d’une augmentation de 2 €/mois, assortie de quelques avantages supplémentaires, et appliquée automatiquement, sauf refus explicite de leur part.

B&YOU Max : 5G et data en plus, mais facture alourdie

Sur le parc B&YOU, les témoignages se multiplient sur X et Reddit. Les abonnés concernés se voient proposer une évolution vers « B&YOU Max » pour 2 €/mois de plus, après un premier mois offert. En contrepartie, Bouygues promet un service client dédié joignable au 1064, 20 Go de data supplémentaires en Europe et DOM, et, pour certains clients, le passage en 5G quand cette option n’était pas incluse.

Dans le courrier, l’opérateur précise que « cette évolution est automatique, sans démarche de votre part, ni réengagement ». Les clients ont toutefois la possibilité de refuser cette hausse en se rendant dans leur espace client ou en contactant le 1064, généralement jusqu’à une date butoir fixée début janvier 2026. Pour de nombreux abonnés, la pilule passe mal : ils dénoncent une hausse déguisée du prix de leur forfait, qu’ils doivent eux-mêmes aller contester s’ils ne souhaitent pas en bénéficier.

“Bouygues Telecom qui fait du forcing pour gagner quelques € sur des gens qui ne feront pas attention. UFC-Que Choisir et 60 millions de consommateurs, ils ont le droit d’augmenter automatiquement ?”, s’est plaint @DroYze. Même sentiment pour @Fredo384450 : “Je souhaite dénoncer une offre commerciale agressive et que je pense être illégale : Changement de contrat automatique sans signature de ma part. Obligé de les contacter pour y renoncer. Ce sont des manières de voyous. Merci d’y mettre le Oh là”. C’est la consternation aussi pour @vad1202: “merci Bouygues Telecom pour la petite douille de 2€/mois sur ma facture. La vente forcée, c’est légal ? Ah, et enrichissement c’est pas le bon terme, vous auriez du parler d’appauvrissement”. Alors que @lolodu747400 résume la pensée de beaucoup d’abonnés qui se sentent lésés : “Ces évolutions de forfait automatiques ne devraient même pas exister…”

Des forfaits Bouygues classiques également visés

La pratique ne se limite pas aux offres sans engagement. Sur certains forfaits Bouygues Telecom plus anciens, sans appels illimités (comme des offres 2 h + 1 Go), des clients signalent également une évolution d’offre imposant +2 €/mois avec premier mois offert. Ici aussi, l’opérateur met en avant de nouveaux avantages comme les appels illimités en France métropolitaine et 10 Go supplémentaires utilisables en France, en Europe et dans les DOM. Là encore, la modification est présentée comme automatique, mais refusable via l’espace client, un QR code imprimé sur le courrier ou un appel au service client, dans un délai d’environ un mois. Si ces hausses restent légalement optionnelles, elles reposent sur un mécanisme de consentement tacite : sans action de leur part, les abonnés voient leur facture augmenter.

Une pratique récurrente, mais encadrée

Bouygues Telecom n’en est pas à son premier “enrichissement automatique” : ces hausses par défaut sont devenues courantes sur les forfaits B&You depuis 2021. Elles sont autorisées par le Code de la consommation, à condition que le client soit averti un mois avant et puisse refuser ou résilier sans frais. Mais leur répétition irrite, surtout lorsqu’elles rendent les anciens clients moins bien lotis que les nouveaux. Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant une seconde condition. L’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox