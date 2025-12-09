Free annonce offrir un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Le 1er épisode de Spartacus : House of Ashur en clair sur l’Aktu Free jusqu’au 12 décembre en partenariat avec Ciné+ OCS.

Free offre un avant-goût de la nouvelle série Spartacus : House of Ashur (production Starz) à ses abonnés Freebox. Le premier épisode, « Dominus », est disponible gratuitement en clair sur Aktu Free jusqu’au 12 décembre 2025. Une occasion de découvrir ce spin-off de la saga Spartacus, centré sur la résurrection et l’ascension d’Ashur, survivant de la rébellion menée par le gladiateur thrace.

Dans ce premier chapitre, Ashur, sauvé par Crassus mais frappé d’amnésie, entend reconstruire sa puissance à Rome. À la tête du ludus de Batiatus, il mise sur un tournoi spectaculaire mettant en scène son nouveau gladiateur Logas. Au programme, des combats intenses, intrigues internes, rituels et trahisons. L’épisode introduit aussi Achillia, une esclave féroce qu’Ashur décide de transformer en gladiatrice, bousculant les codes romains.

Vous pouvez ainsi regarder le premier épisode depuis votre Freebox, via l’AKTU Free, via le menu Télévision depuis la Home de la Freebox Révolution ou via l’icône AKTU Free sur l’interface des Freebox Delta, Pop, Mini 4K ou Ultra. La saison complète est accessible via le bouquet Ciné+ OCS, disponible à 12,99 €/mois sans engagement.

Source : Portail Free

