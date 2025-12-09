La nouvelle chaîne gratuite Europe 1 TV de Canal+ est désormais lancée sur les Freebox et box d’Orange, SFR et Bouygues Telecom

Après CNews Prime fin novembre, c’est au tour d’Europe 1 TV de commencer sa diffusion.

Comme prévu, Europe 1 TV a commencé sa diffusion le 8 décembre. Disponible sans surcoût sur le canal 158 des Freebox, le 218 sur celles d’Orange, 232 chez SFR, ou le 239 chez Bouygues mais aussi sur l’application Canal+, la nouvelle chaîne présente une grille identique à celle de la radio, tous les programmes sont diffusés sans apports supplémentaires, pas de créations exclusives ni podcasts.

Mais faute de convention spécifique avec l’Arcom, la chaîne n’aurait pour l’heure fait qu’une simple déclaration obligatoire, elle pourrait ainsi théoriquement s’affranchir de ce cadre, comme le fait déjà CNews Prime. Selon Le Monde, si ces deux flux en ligne doivent respecter les règles générales (protection des mineurs, dignité humaine…), les obligations liées au pluralisme y sont moins strictes que sur la TNT. L’Arcom rappelle que « les grandes obligations s’appliquent à ces services », mais le contrôle de leur respect ne fait que commencer alors que la majorité de l’audience passe désormais par Internet.

#TV – Voici la grille de Europe 1 TV, identique à celle de @Europe1 : Du lundi au jeudi :

– 1h00 : Programmes de nuit

– 5h00 : Europe 1 Bonjour

– 7h00 : Europe 1 Matin

– 9h00 : L’heure des Pros

– 10h00 : Culture médias

– 11h30 : Christine Kelly & vous

– 13h00 : Europe 1 Info

-… pic.twitter.com/H5ES4SpgZp — Hugo Terrettaz (@HugoTerrettaz) December 8, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox