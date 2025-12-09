Orange lance une énorme promo sur plus de 50 chaînes dont Ciné+ OCS

Les abonnés Livebox peuvent profiter d’une offre particulièrement avantageuse : plus d’une cinquantaine de chaînes et de services à la demande sont accessibles pour 1 € le premier mois, sans aucun engagement.

Orange propose jusqu’au 6 janvier une promotion sur son bouquet Divertissement, facturé seulement 1 € durant le premier mois avant de repasser à son tarif standard de 15,99 €/mois. Un moyen simple de découvrir une large sélection de contenus, du cinéma aux séries en passant par le divertissement.

Le bouquet regroupe en effet une cinquantaine de chaînes variées. On y retrouve notamment Ciné+ et OCS, avec des films diffusés en exclusivité dès six mois après leur sortie en salles, un catalogue riche mêlant grands classiques et nouveautés, ainsi que des séries inédites françaises et internationales. Paramount Channel est également incluse.

L’offre se veut à la fois divertissante et généraliste, avec des chaînes comme téva, Paris Première ou RTL9, mais aussi des contenus pour enfants (TFou Max, Boomerang, Cartoonito…) et des services thématiques comme Kitchen Mania, Explore ou Crime District. Des chaînes musicales (Trace, RFM TV…) sont aussi au programme, tout comme Automoto pour les passionnés de vitesse.

