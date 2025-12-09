Un manque de transparence chez Free, l’accord historique qui crée des inquiétudes… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Netflix avale Warner Bros et chamboule le monde du divertissement

C’est désormais fait. Netflix a officialisé ce 5 décembre 2025 l’acquisition de Warner Bros. Discovery (WBD) pour une valeur d’entreprise évaluée à 82,7 milliards de dollars. L’accord, mêlant cash et actions, marque l’un des plus grands rapprochements de l’histoire du divertissement et redéfinit profondément l’équilibre du streaming mondial. Et comme souvent, les inquiétudes fusent… Rappelons cependant que rien n’est joué, Paramount a même lancé une contre-offre et dans tous les cas, le rachat doit encore passer l’obstacle des régulateurs .

La Freebox Pop trop chère ?

Free relance une nouvelle opération de fidélisation auprès de certains abonnés Freebox Pop. Après plusieurs campagnes similaires au printemps dernier, l’opérateur informe cette fois les clients concernés par e-mail. Dans ce courriel, Free annonce qu’à compter du 1er décembre 2025, une remise automatique sera appliquée sur leur abonnement : le tarif passera à 34,99 €/mois pendant 6 mois, au lieu de 39,99 €/mois. Les abonnés n’ont aucune démarche à effectuer, l’ajustement se fait directement sur la facture, l’offre restant “toujours sans engagement”. Comme lors des précédentes vagues de remises ciblées proposées notamment aux abonnés Freebox Pop et Freebox Révolution, Free ne détaille pas les critères de sélection. Des abonnés à une autre offre Freebox pourraient être également concernés. Certains y voient la preuve que la Pop est de base trop chère, quand d’autres choisissent d’y voir un cadeau de l’opérateur… Qui est le plus dans le vrai ? Nous vous laissons le soin de débattre.

TF1 se veut être un grand agrégateur mais est-ce le mieux placé ?

TF1+ continue d’étoffer son offre. Selon Challenges, la plateforme du groupe TF1 devrait prochainement accueillir les deux nouvelles chaînes de la TNT : Novo19 et T18. Aucune date officielle n’a encore été communiquée. Avec l’arrivée récente de LCP, mais aussi d’Arte, L’Équipe ou Figaro TV, TF1+ confirme son ambition, devenir un agrégateur gratuit de chaînes, en mettant l’accent sur les contenus de la TNT. Mais est-ce vraiment à TF1 de proposer une plateforme regroupant toutes les chaînes de la TNT ? Certains en doutent.

Free est moins précis sur ses recrutements, et ça titille des Freenautes

SFR a révélé des résultats très dégradés au 3e trimestre 2025. Sur le fixe, le contraste est encore plus net : SFR est le seul grand opérateur dans le rouge, quand Free stagne à 0, Orange progresse de 20 000 abonnés et Bouygues de 79 000 sur la période, selon les chiffres communiqués par les opérateurs. Cette comparaison a pu faire réagir, mettant en avant une nouvelle fois le fait que l’opérateur de Xavier Niel ne communique plus aussi précisément ses chiffres de recrutements qu’auparavant.

Netflix fait sauter des fonctionnalités et se trouve une excuse peu convaincante

Le géant du streaming a supprimé sans prévenir la fonction Cast depuis son application mobile, empêchant désormais la diffusion vers la plupart des Chromecast et smart TV, sauf rares exceptions. Et l’excuse donnée sur la page d’accueil ne passe clairement pas.

