TNT : les remplaçantes de C8 et NRJ 12 ont du mal à séduire, mais ne lâchent pas l’affaire

Toujours dernières de la TNT, T18 et Novo 19 tentent d’imposer leur identité malgré des débuts peu impressionnants. Leurs patrons revendiquent un bon lancement et promettent une montée en gamme des programmes dans les prochains mois.

T18 et Novo 19, les deux chaînes apparues en septembre après la disparition de C8 et NRJ 12, peinent toujours à convaincre. Trois mois après leur lancement, elles ferment une nouvelle fois la marche des audiences de la TNT. En novembre, T18 atteint 0,9 % de part d’audience, soit 0,1 point de plus qu’en octobre, tandis que Novo 19 reste stable à 0,8 %. Des résultats que leurs détracteurs jugent décevants. Au contraire, leurs dirigeants affirment que ces chiffres constituent un début encourageant et demandent du temps pour installer leurs marques.

Patron de T18, Christopher Baldelli se dit « clairement satisfait » et vise 1 % de part d’audience en 2026. Même ambition chez Novo 19, chaîne du groupe Ouest-France. Sa dirigeante, Guénaëlle Troly, estime qu’« atteindre 0,8 % de PDA en trois mois, c’est un très bon démarrage ». Elle juge « pas très logique » de comparer sa chaîne à des concurrents « de 10 à 15 ans » et veut franchir la barre du 1 % « le plus vite possible ».

Pour l’instant, les programmes inédits lancés par les deux chaînes peinent à s’imposer. Sur T18, « Pour tout dire », le talk-show quotidien de Matthieu Croissandeau diffusé à 22 h 30, rassemble entre 40 000 et 60 000 téléspectateurs, soit 0,4 % à 0,5 % de PDA. « On n’est pas encore au niveau où nous voudrions être, mais l’émission a un vrai potentiel », commente Baldelli, qui espère atteindre les 100 000 fidèles d’ici juin. Même tendance pour « Chez Ruquier », l’émission culturelle de Laurent Ruquier, suivie chaque samedi par environ 75 000 personnes, entre 0,4 % et 0,5 % de PDA.

Le bilan est encore plus faible sur Novo 19. Depuis trois mois, « On a du nouveau », le talk-show de Claire Arnoux, réunit environ 25 000 téléspectateurs pour sa première partie et 14 000 pour la seconde, soit 0,2 % puis 0,1 %. « C’est la marge d’erreur », glisse un observateur. « C’est un carrefour extrêmement concurrentiel », rétorque Guénaëlle Troly, qui annonce davantage d’interactivité pour dynamiser l’audience. À 18 h 10, le JT « On a de l’info » atteint 41 000 curieux, soit 0,4 %. « Nous sommes satisfaits de ce journal ancré dans les territoires », assure la patronne.

Au-delà des chiffres, certains professionnels critiquent la ligne éditoriale. « Leur offre de programmes est décevante », tacle un vétéran du secteur, dénonçant des « robinets à rediffusions » et des contenus parfois identiques sur les deux chaînes. « Le modèle des chaînes de la TNT a toujours reposé sur des rediffusions », relativise Baldelli, qui met en avant les six figures de son antenne, dont Ava Djamshidi, Chloé Nabédian, Stéphane Thebaut ou Julie Andrieu. Cette dernière animera d’ailleurs un nouveau programme, « Les Voyages de Julie », dès le 21 décembre.

Novo 19 prépare aussi de nouvelles offres. Le groupe met en production une centaine d’heures de documentaires et de magazines, ainsi que plusieurs formats, dont une nouvelle version de « Vis ma vie » avec Olivier Delacroix, « Radio Gaga » avec Raphaël de Casabianca, et un reboot de « Cash in the Attic », connu en France sous « Un trésor dans votre maison ». La chaîne proposera également en février sa première compétition sportive avec la Coupe de France de cyclisme sur route. Du côté de T18, un ou deux nouveaux programmes hebdomadaires verront le jour dès janvier. « L’année 2026 doit être celle de la consolidation », prédit Christopher Baldelli.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox