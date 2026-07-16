Après avoir sécurisé 10 milliards d’euros de financement, Iliad confirme sa solidité financière avec une nouvelle levée de 650 millions d’euros

Le groupe de Xavier Niel poursuit l’optimisation de son financement avec une nouvelle émission obligataire de 650 millions d’euros, largement plébiscitée par les investisseurs.

Nouvelle démonstration de la solidité financière d’iliad. La maison mère de Free a annoncé avoir placé le 15 juillet avec succès une émission obligataire de 650 millions d’euros, assortie d’une maturité de plus de cinq ans et d’un coupon annuel de 4,125 %.

L’opération avait été lancée pour un montant initial de 500 millions d’euros, avec un coupon indicatif compris entre 4,50 % et 4,625 %. Face à un fort engouement des investisseurs, le carnet d’ordres a finalement dépassé 2 milliards d’euros, permettant au groupe d’augmenter le montant de l’émission à 650 millions d’euros tout en abaissant le coupon à 4,125 %. Le livre d’ordres a ainsi été sursouscrit plus de 2,5 fois.

Une dette refinancée à de meilleures conditions

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de financement du groupe, mais aussi à refinancer par anticipation une obligation de 750 millions d’euros arrivant à échéance en juin 2027 et portant un coupon de 5,375 %. Cette opération permettra ainsi à Iliad d’améliorer le coût de son endettement tout en optimisant son calendrier de remboursement.

Cette émission intervient quelques semaines seulement après l’annonce de la sécurisation de 10 milliards d’euros de financements bancaires, illustrant la volonté du groupe de renforcer durablement sa structure financière. Selon Iliad, ce succès reflète la solidité de ses fondamentaux financiers, l’amélioration continue de ses performances ainsi que le récent relèvement de ses notations de crédit par Moody’s, S&P et Fitch, qui évaluent désormais ses obligations senior non sécurisées à Ba1/BB+/BB+. Dans le communiqué, Thomas Kienzi, directeur financier du groupe iliad, souligne cette confiance renouvelée des investisseurs : « Après avoir sécurisé 10 milliards d’euros de financements auprès de nos partenaires bancaires il y a près d’un mois, cette émission obligataire confirme la confiance des marchés dans la solidité financière et opérationnelle du Groupe ainsi que dans ses perspectives de développement. Cette transaction nous permet de poursuivre l’optimisation de notre structure de capital tout en améliorant davantage et de manière proactive notre profil d’échéances. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox