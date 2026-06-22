Iliad/Free affiche sa solidité financière avec 10 milliards d’euros sécurisés en quelques jours

Le groupe iliad annonce avoir sécurisé près de 10 milliards d’euros de financements en quelques jours et obtient au passage une amélioration de sa notation financière par Moody’s. Une séquence qui intervient alors que le groupe prépare toujours son projet d’acquisition d’une partie de SFR.

Nouvelle étape financière pour le groupe maison de Free. Quelques jours après avoir annoncé avoir sécurisé un financement de 6,5 milliards d’euros dans le cadre du projet de rachat de SFR, iliad indique avoir bouclé une nouvelle opération de refinancement de 3,5 milliards d’euros auprès d’un syndicat composé de 31 banques internationales.

Au total, le groupe revendique ainsi près de 10 milliards d’euros de financements sécurisés en l’espace de quelques jours, un signal qu’il présente comme une marque de confiance des marchés dans sa stratégie et ses perspectives de croissance.

Une réserve financière renforcée et des échéances repoussées

Concrètement, cette nouvelle opération concerne deux lignes majeures de financement bancaire. La première est la facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) du groupe. Son montant passe de 2 à 3 milliards d’euros, avec une échéance prolongée de 2029 à 2031, accompagnée de deux possibilités d’extension supplémentaires d’un an.

La seconde concerne un prêt à terme d’un milliard d’euros initialement prévu jusqu’en 2027. Iliad a choisi de refinancer 500 millions d’euros jusqu’en 2031 tout en remboursant par anticipation le reste du montant. L’objectif affiché est multiple : augmenter la liquidité disponible, étaler davantage le remboursement de la dette dans le temps et conserver davantage de flexibilité financière pour les prochaines années.

En parallèle, le groupe bénéficie également d’une évolution favorable de sa notation par l’agence Moody’s. Le Corporate Family Rating d’iliad Holding progresse de Ba3 à Ba2, tandis que la note des obligations émises par iliad SA passe de Ba2 à Ba1. Dans son analyse, Moody’s met notamment en avant plusieurs éléments : la croissance organique du groupe, l’amélioration de sa génération de trésorerie, son historique d’exécution et les perspectives liées à l’élargissement attendu du périmètre avec l’acquisition de SFR ainsi que les synergies anticipées.

Un signal envoyé avant le dossier SFR

Cette séquence financière intervient alors que le projet de reprise de SFR reste soumis aux différentes autorisations réglementaires et concurrentielles. Pour iliad, disposer de financements déjà sécurisés et d’une meilleure appréciation de son profil de crédit permet de montrer sa capacité à porter une opération de grande ampleur tout en conservant des marges de manœuvre.

Thomas Kienzi, directeur financier du groupe iliad, résume cette stratégie : « La réalisation, en l’espace de quelques jours, d’opérations totalisant près de 10 milliards d’euros d’engagements bancaires constitue une marque de confiance exceptionnelle de nos partenaires financiers. En allongeant la maturité moyenne de notre dette, en renforçant notre capacité de financement et en poursuivant une gestion rigoureuse de notre bilan, nous consolidons notre flexibilité financière et notre capacité à exécuter notre stratégie de long terme. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox