Les nouveautés de la semaine chez Free : du changement pour 2 forfaits Free Mobile, lancement de la rétractation en ligne pour les nouveaux abonnés Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free permet désormais aux nouveaux abonnés Free Mobile et Freebox de se rétracter très facilement, l’opérateur se conforme à la loi. Plus d’infos…

Free Pro lance enfin l’eSIM sur ses forfaits mobiles 5G+ et Max pour les nouveaux et anciens clients. Plus d’infos…

Free Mobile revoit le prix de l’option Booster 5 Go associée à son forfait 2€, les nouveaux abonnés doivent débourser au total 7,99€/mois pour en profiter depuis le début du mois. Plus d’infos…

Free fait à nouveau évoluer son forfait Série Free (160 Go à 12,99€/mois pendant 12 mois). Plus d’infos…

Free Mobile affine sa carte réseau pour mieux refléter la réalité du terrain. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Selon Opensignal, Free offre actuellement la meilleure qualité d’expérience 5G+ d’Europe et distance largement Orange, SFR et Bouygues Telecom en France. Ses abonnés utilisent cette technologie bien plus que ceux de ses concurrents. Plus d’infos…

Free coupe des lignes ADSL Freebox Crystal : 60 Millions de consommateurs critique… mais reconnaît que c’est légal. Plus d’infos…

Free participe bel et bien au système de traçage publicitaire controversé Utiq : les abonnés Freebox sont déjà concernés, Free Mobile suivra. Plus d’infos…

Une chaîne Gym Direct serait testée pour intégrer TV by Canal sur les Freebox. Plus d’infos…

Après le HTTPS, Free va déployer le PHP 8.5 pour les Pages Perso Free. Plus d’infos…

L’opérateur de Xavier Niel voit sa politique RH reconnue sur la qualité de vie au travail dans ses 263 boutiques et la prévention des risques psychosociaux. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox