Free participe bel et bien au système de traçage publicitaire controversé Utiq : les abonnés Freebox sont déjà concernés, Free Mobile suivra

Alors que la technologie de tracking publicitaire Utiq fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et est suivie de près par la CNIL, Free confirme désormais officiellement sa participation au dispositif au même titre qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur de Xavier Niel explique comment sont générés les identifiants utilisés à des fins publicitaires et rappelle que le système n’est activé qu’avec le consentement de l’utilisateur.

Alors que l’outil publicitaire européen Utiq fait l’objet d’une polémique autour de l’utilisation des données personnelles des internautes, Free mentionne sur sa page dédiée aux cookies, sa participation à cette technologie de ciblage destinée à remplacer progressivement les cookies traditionnels. Développé par Utiq, un projet soutenu à l’origine par plusieurs grands opérateurs européens comme Orange, Vodafone, Telefónica et Deutsche Telekom, ce système vise à permettre aux sites web et applications de mieux personnaliser les publicités et les contenus proposés aux internautes. Selon Franceinfo, Utiq revendique aujourd’hui une présence sur plus de 120 sites et une couverture de 80 % des foyers français.

Free indique désormais collaborer avec Utiq SA/NV et précise contribuer à cette technologie en tant qu’opérateur télécom, tout comme Orange, SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur explique que celle-ci est « désactivée par défaut » et qu’elle ne fonctionne que lorsque deux conditions sont réunies : l’utilisation d’une connexion internet compatible et le consentement de l’utilisateur sur un site ou une application participant au dispositif.

Concrètement, lorsque ce consentement est accordé, Free transmet à Utiq un identifiant baptisé « Network Signal », généré à partir de l’adresse IP et d’une référence liée au contrat télécom associé à la connexion utilisée, comme le numéro de contrat ou le numéro de téléphone. Free souligne qu’« aucune autre donnée personnelle » n’est transmise. Une fois reçu, ce signal permet à Utiq de créer des identifiants marketing pseudonymisés utilisés par les sites partenaires afin de personnaliser publicités et contenus. Selon l’entreprise, ces identifiants ne permettent pas de connaître l’identité réelle des internautes.

Les abonnés Freebox sont concernés, extension prévue pour Free Mobile

Cette technologie ne fait toutefois pas l’unanimité. Interrogé par Franceinfo, le consultant en cybersécurité Christophe Boutry estime qu’il s’agit d’un système « beaucoup plus vicieux qu’un simple cookie », puisqu’il établit une corrélation entre l’adresse IP et les données des abonnés des opérateurs. La CNIL, de son côté, indique suivre « de près » cette technologie et rappelle que son utilisation est autorisée à condition que l’utilisateur ait donné son consentement et que les dispositions du RGPD soient respectées. Jusqu’à présent, seuls les abonnés Freebox sont concernés chez Free. D’après Franceinfo, l’extension aux abonnés Free Mobile est prévue prochainement. Les utilisateurs peuvent retirer leur consentement via le portail « Consenthub » d’Utiq ou directement depuis les sites participants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox