Amazon enrichit Prime Video avec de nouvelles chaînes gratuites et lance des offres groupées inédites

Amazon continue de muscler l’offre de chaînes disponibles sur Prime Video. Deux nouvelles chaînes FAST viennent d’être ajoutées tandis que de nouveaux bundles plus avantageux font leur apparition, accompagnés de plusieurs promotions temporaires.

Amazon poursuit le développement de son offre de chaînes sur Prime Video. Deux nouvelles chaînes gratuites financées par la publicité (FAST), BBC Series et Tennis Channel, viennent de rejoindre le catalogue. Avec ces ajouts, la plateforme propose désormais plus de 80 chaînes, qu’elles soient gratuites ou accessibles via un abonnement payant. Après avoir lancé il y a quelques mois un premier bundle réunissant MGM+ et Sooner (anciennement Filmo TV), Amazon introduit cette fois deux nouvelles formules intégrant Universal+. Les abonnés peuvent ainsi souscrire au pack Universal+ et MGM+ pour 8,49 euros par mois, contre 10,98 euros en prenant les deux services séparément, soit une économie de 23 %. Une seconde offre associe Universal+ et Lionsgate+ pour 7,49 euros par mois au lieu de 9,98 euros, permettant de réduire la facture de 25 %.

La plateforme accompagne ces nouveautés d’une série de promotions valables jusqu’au 2 juillet. Les services Lionsgate+, Universal+ et ADN sont proposés avec 30 jours d’essai gratuits. De son côté, Paramount+ bénéficie d’une réduction de 50 % pendant trois mois.Ces offres promotionnelles sont limitées dans le temps, mais les deux nouveaux bundles pourraient rester disponibles de manière permanente sur Prime Video. De quoi étoffer encore davantage l’écosystème de chaînes et de services accessibles depuis la plateforme d’Amazon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox