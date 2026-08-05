5G : Free Mobile continue son irrésistible remontée sur la bande reine, Bouygues Telecom plus que jamais sous pression

Fraîchement dévoilé, le nouvel observatoire de l’ANFR confirme la dynamique observée depuis plusieurs mois, Free Mobile continue de combler son retard sur Bouygues Telecom sur la bande 3,5 GHz. L’écart entre les deux opérateurs n’est désormais plus que de 16 sites.

Le suspense touche à sa fin. Après avoir considérablement réduit l’écart en juin, Free Mobile poursuit son offensive sur la bande 3,5 GHz, souvent qualifiée de « bande cœur » de la 5G en raison de ses excellentes performances en matière de débit et de capacité. Au 1er août 2026, Orange reste largement intouchable selon le nouvel observatoire mensuel de l’agence nationale des fréquences avec 14 453 sites techniquement opérationnels sur cette fréquence, soit 143 de plus en un mois. Derrière, la bataille pour la deuxième place atteint son paroxysme puisque Bouygues Telecom conserve encore son rang avec 11 326 sites, mais Free Mobile affiche désormais 11 310 sites, soit seulement 16 de moins contre 53 lors du mois précédent. SFR ferme la marche avec 10 808 sites. Dans le détail en juillet, Free Mobile a mis en service 101 nouveaux sites 3,5 GHz, contre 64 pour Bouygues Telecom alors si cette cadence se maintient, Free pourrait s’emparer de la deuxième place dès la publication du prochain observatoire de l’ANFR.

Free reste de loin le leader en nombre total de sites 5G

Si Orange domine toujours la bande 3,5 GHz, Free Mobile conserve une avance très confortable lorsqu’on prend en compte l’ensemble des fréquences 5G, grâce à son vaste réseau utilisant notamment la bande 700 MHz. L’opérateur totalise désormais 23 407 sites 5G techniquement opérationnels, contre 19 088 pour Bouygues Telecom, 18 376 pour Orange et 16 980 pour SFR. En juillet, Free a également activé 193 nouveaux sites 5G toutes bandes confondues, un rythme inférieur à celui d’Orange (346) et de Bouygues Telecom (196), mais nettement supérieur à SFR (119).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox