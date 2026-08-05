Canal+ lance une nouvelle interface de navigation sur iOS

L’application Canal+ (anciennement myCanal) évolue sur iPhone avec une mise à jour majeure. Au programme : une nouvelle architecture censée améliorer les performances, une interface adaptée au nouveau design d’iOS et plusieurs optimisations pour rendre la navigation et le visionnage des contenus plus agréables.

Canal+ déploie une nouvelle version de son application iOS, qui apporte des changements aussi bien techniques que visuels. L’objectif est d’offrir une expérience plus fluide et plus fiable aux utilisateurs d’iPhone.

La principale nouveauté est l’adoption d’une nouvelle architecture interne, qui doit permettre d’améliorer la rapidité de l’application et sa stabilité. Canal+ promet ainsi une expérience plus réactive au quotidien, que ce soit au lancement de l’application, lors de la navigation ou pendant la lecture des contenus.

L’interface a également été repensée afin de s’aligner sur le nouveau langage visuel d’Apple, baptisé Liquid Glass, introduit avec les dernières versions d’iOS. Les différents menus et éléments graphiques adoptent ainsi un design plus moderne et cohérent avec l’écosystème Apple.

Canal+ indique par ailleurs avoir apporté plusieurs améliorations à l’expérience de navigation, afin de faciliter l’accès aux programmes, ainsi que diverses optimisations liées au visionnage des contenus, sans détailler précisément les changements apportés.

Pour rappel, l’application Canal+ permet d’accéder aux chaînes en direct, aux contenus à la demande, aux films, séries, documentaires ou encore aux compétitions sportives comprises dans son abonnement. Les abonnés Freebox disposant d’une offre Canal+ ou de TV by Canal peuvent également utiliser l’application avec leurs identifiants pour retrouver leurs contenus sur iPhone et iPad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox