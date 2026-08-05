Prime Video devient le premier service de streaming à franchir un nouveau cap en HDR avec ce lancement

Prime Video devient le premier service de streaming au monde à déployer la nouvelle technologie HDR10+ ADVANCED. Cette évolution, développée avec Samsung, promet une image plus lumineuse, plus fluide mais aussi plus fidèle.

Après avoir été le premier service de streaming à adopter le HDR10+ en 2017, Prime Video franchit une nouvelle étape. Samsung a annoncé le 4 août dans un communiqué que la plateforme du géant américain sera la première à proposer le HDR10+ ADVANCED, une nouvelle génération de la norme HDR qui fera ses débuts dès ce mois d’août sur les téléviseurs Samsung de la gamme 2026.

Cette évolution est pensée pour exploiter les capacités des téléviseurs les plus récents, capables d’atteindre des niveaux de luminosité plus élevés, une meilleure profondeur de couleur et des performances de traitement accrues. L’objectif est d’offrir une image plus immersive tout en respectant l’intention artistique des réalisateurs.

Deux nouveautés majeures font leur apparition. La première, Enhanced Overall Brightness, s’appuie sur des métadonnées enrichies afin d’exploiter pleinement la luminosité des téléviseurs compatibles. Selon Samsung, cette technologie permet d’obtenir une image HDR plus lumineuse et plus précise, tout en préservant les détails dans les scènes sombres grâce à un traitement assisté par intelligence artificielle.

La seconde, Intelligent Motion Smoothing, adapte le traitement des mouvements scène par scène. Elle vise à conserver le rendu cinématographique des films tout en offrant une meilleure fluidité lors des séquences d’action ou des retransmissions sportives. Samsung précise que le HDR10+ ADVANCED sera progressivement étendu à ses futurs produits, à mesure que l’écosystème HDR10+ continuera de se développer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox