Voici comment profiter de la data illimitée chez Bouygues Telecom sans surcoût, avec quelques limites à connaître

Avec les forfaits Bouygues Telecom de 250 Go ou plus rattachés à un foyer BiG, une option permet de surfer sans décompter les données en France métropolitaine. Un avantage méconnu qui s’accompagne toutefois de plusieurs restrictions.

Tous les abonnés Bouygues Telecom ne le savent pas forcément, certains forfaits incluent une option « Internet illimité France (BiG) », qui permet de naviguer sur internet en France métropolitaine sans que les données consommées soient déduites de l’enveloppe data du forfait. Cette option est réservée aux forfaits Bouygues Telecom de 250 Go ou plus (hors Mega BiG) rattachés à un foyer BiG et doit être activée depuis l’Espace Client ou l’application de l’opérateur.

Attention toutefois, cet internet illimité est loin de s’appliquer à tous les usages. Première restriction importante et pas des moindres, le partage de connexion et la Multi-SIM ne bénéficient pas de cet avantage. Si vous utilisez votre smartphone comme modem pour un ordinateur ou une tablette, ou si vous utilisez une seconde carte SIM, les gigaoctets consommés seront déduits de votre forfait principal, peut-on lire sur le site de l’assistance de l’opérateur. Seule la navigation directement depuis le smartphone est concernée par l’option Internet illimité France (BiG).

Autre limite, l’option ne fonctionne qu’en France métropolitaine alors dès que l’abonné se trouve à l’étranger, c’est l’enveloppe de data incluse dans son forfait qui reprend le relais. Mais ça c’est plutôt logique puisque seul le forfait Free Max le permet. En pratique, cette option constitue donc un véritable confort pour les gros consommateurs de données sur leur smartphone, mais elle ne remplace pas une enveloppe data illimitée utilisable en toutes circonstances.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox