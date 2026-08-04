Abonnés Freebox et Amazon Prime : quatre nouveaux jeux PC offerts, entre horreur, RPG tactique et aventure poétique

Cette semaine, la sélection de jeux offerts via Prime Gaming joue sur des registres très différents. Horreur psychologique, escape room dans une école de magie, RPG tactique exigeant et aventure contemplative : il y en a pour tous les goûts.

Ces dernières semaines, Luna (ex-Prime Gaming) accueille quatre nouveaux jeux à récupérer. Comme toujours, ils sont disponibles gratuitement pendant une durée limitée, mais une fois ajoutés à votre bibliothèque, vous les conservez définitivement. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec In Sound Mind (Amazon Games). Signé par les créateurs du célèbre mod Nightmare House 2, ce jeu d’horreur psychologique à la première personne vous entraîne dans une succession de souvenirs inquiétants dont vous devrez percer les secrets.

Entre énigmes, combats de boss et exploration d’un esprit tourmenté, le titre mélange habilement horreur, réflexion et narration dans une aventure aussi dérangeante qu’inventive.

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Enchaînons avec Mystic Academy (GOG). Ici, vous incarnez un apprenti magicien qui doit réussir son examen final dans une école de magie remplie d’énigmes.

Au programme : exploration de salles mystérieuses, déchiffrement d’artefacts, apprentissage de nouveaux sorts et nombreux casse-têtes faisant appel aussi bien à votre logique qu’à vos pouvoirs magiques.

Place ensuite à Zoria: Age of Shattering (GOG). Ce RPG tactique au tour par tour vous demande de constituer et diriger une équipe de héros afin de repousser les créatures démoniaques qui ont ravagé le continent d’Uram.

En plus des combats stratégiques, le jeu met l’accent sur la gestion de votre groupe, de son équipement et de votre avant-poste. Les compétences de chaque compagnon, l’exploration et les nombreux choix tactiques offrent une aventure riche pour les amateurs du genre.

Enfin, Weakless (GOG) propose une expérience bien différente. Vous y contrôlez deux Weavelings, Blind et Deaf, qui ne perçoivent pas le monde de la même manière. Comme vous ne dirigez qu’un seul personnage à la fois, vous devez constamment composer avec leurs forces et leurs limites respectives.

Cette mécanique originale sert une aventure empreinte de poésie, dans un univers organique et bioluminescent peuplé de grottes, de ruines et de paysages féeriques. Entre exploration, énigmes et récit centré sur l’amitié, Weakless offre une approche originale de la coopération et de la différence.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. Pour Amazon Games, les jeux sont ajoutés directement via le launcher de l’éditeur, tandis que GOG fournit un code à activer sur sa plateforme.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles définitivement dans votre bibliothèque. Pour les abonnés Freebox, il suffit d’activer Amazon Prime depuis leur espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans leur offre, puis de penser à réclamer les jeux avant leur retrait du catalogue.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox