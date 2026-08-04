Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV lance deux nouvelles chaînes gratuites, dont une réservée aux soirées “hot”

Pluto TV continue d’enrichir son catalogue de chaînes FAST gratuites avec deux nouveautés aux univers très différents. D’un côté, une chaîne consacrée aux créateurs de contenus en ligne, de l’autre une programmation dédiée aux films érotiques diffusés en soirée.

La plateforme de streaming gratuite accueille deux nouvelles chaînes accessibles sans abonnement. La première, House of Creators, met à l’honneur les vidéos de créateurs de contenus autour de thématiques variées. La seconde, Ciné Charme by Pluto TV, propose chaque soir une programmation de films érotiques à partir de 22h30.

House of Creators rassemble des contenus issus de créateurs spécialisés dans de nombreux domaines : cuisine, voyages, storytelling, faits divers, sciences, jeux vidéo, interviews ou encore tests. L’objectif est de proposer un flux continu de vidéos inspirées des formats qui rencontrent le plus de succès sur les plateformes en ligne.

À l’opposé, Ciné Charme by Pluto TV cible un public adulte avec une sélection de films érotiques diffusés exclusivement en soirée. Chaque nuit, à partir de 22h30, la chaîne propose une programmation centrée sur les thèmes du désir, de la passion et de l’intimité.

Avec ces deux lancements, Pluto TV poursuit sa stratégie consistant à multiplier les chaînes thématiques afin de répondre à des centres d’intérêt très spécifiques. D’autant que l’érotisme n’avait pas tant de chaînes dédiées que cela jusqu’à présent. La plateforme continue ainsi d’élargir son offre gratuite, qui compte déjà de nombreuses chaînes consacrées aux séries, au cinéma, aux documentaires, à la téléréalité, aux animes ou encore à des licences emblématiques.

Pluto TV est accessible gratuitement sur navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K peuvent également en profiter directement depuis le Play Store Android TV intégré à leur Player TV, sans abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox