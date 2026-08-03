Le saviez-vous : un détail souvent oublié mais simple peut aider à résoudre un écran noir sur votre Freebox

Votre téléviseur affiche un écran noir ou le message « Aucun signal » lorsque vous allumez votre Player Freebox ? Avant de penser à un remplacement ou de contacter l’assistance, quelques vérifications très simples permettent souvent d’identifier l’origine du problème.

Si on peut parfois avoir envie de blamer sa Freebox face à un écran noir ou un message “Aucun signal”, il peut parfois s’agir d’un tout autre problème. La première chose à faire est de vérifier le branchement du câble HDMI. Assurez-vous qu’il est correctement connecté à la fois au Player TV et au téléviseur. Vérifiez également que votre TV est bien réglée sur la bonne source HDMI (HDMI 1, HDMI 2, etc.), un oubli qui explique régulièrement l’absence d’image.

Si le problème persiste, Free recommande ensuite de réaliser trois tests rapides afin d’identifier l’équipement en cause.

Le premier consiste à tester le téléviseur. Débranchez le câble HDMI de son port actuel et branchez-le sur une autre entrée HDMI de votre télévision, puis sélectionnez la nouvelle source. Si l’image revient, le port HDMI initial de votre téléviseur est probablement défectueux.

Le deuxième permet de tester le Player TV. Branchez le câble HDMI utilisé par votre Player sur un autre appareil compatible, comme une console de jeux, un ordinateur ou un autre boîtier TV. Si cet appareil fonctionne normalement sur votre téléviseur, le port HDMI du Player Freebox est vraisemblablement en cause. Dans ce cas, il est conseillé de contacter l’assistance Free pour demander un remplacement.

Enfin, pensez à tester le câble HDMI lui-même. Remplacez-le simplement par un autre câble compatible. Si l’image réapparaît immédiatement, le diagnostic est posé : le câble était défectueux et il suffit de le remplacer pour retrouver le fonctionnement normal de votre installation.

Ces quelques manipulations ne prennent que quelques minutes et permettent, dans la majorité des cas, de déterminer rapidement si le problème provient du téléviseur, du Player ou simplement du câble HDMI.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox