Les nouvelles offres Ligue 1+ débarquent chez Free : 5 € de réduction par mois au démarrage

Les nouvelles offres de la chaîne Ligue 1+ sont désormais disponibles dans l’Espace Abonné Freebox. Les abonnés peuvent dès à présent souscrire à la formule avec ou sans engagement afin de suivre l’intégralité de la saison de Ligue 1 McDonald’s sur leur Freebox et via l’application Free TV.

À quelques jours du coup d’envoi de la nouvelle saison, Free a ajouté les offres Ligue 1+ dans son Espace Abonné Freebox. Deux formules sont proposées : une offre sans engagement et une formule avec engagement de 12 mois bénéficiant d’un tarif promotionnel de lancement. Vous pouvez les retrouver dans la section TV, puis Ligue 1+ de votre abonné.

Deux abonnements au choix

Les abonnés Freebox (hors Freebox Crystal et V5) peuvent désormais choisir entre :

Ligue 1+ avec engagement de 12 mois : 14,99 €/mois pendant 3 mois, puis 19,99 €/mois, pour toute première souscription effectuée entre le 1er août et le 6 septembre 2026.

Ligue 1+ sans engagement : 24,99 €/mois, résiliable à tout moment.

Au terme des 12 mois d’engagement, l’abonnement est reconduit automatiquement pour une nouvelle période de 12 mois au tarif en vigueur, sauf résiliation. Avec Ligue 1+, les abonnés pourront suivre 100 % de la Ligue 1 McDonald’s, avec 8 matchs diffusés en direct chaque week-end et un neuvième proposé en différé, ainsi que 100 % de la Ligue 3.

La chaîne promet également plusieurs contenus exclusifs, parmi lesquels des interviews, des reportages en coulisses, des documentaires et un magazine diffusé du jeudi au dimanche.Cette nouvelle saison marque également un changement important puisque Ligue 1+ devient l’unique diffuseur de l’ensemble des 306 matchs de Ligue 1, après la récupération de la dernière affiche auparavant diffusée par beIN Sports. S’ajoute à cela la diffusion de la Ligue 3 et de nouveaux contenus exclusifs comme des immersions en coulisse, des documentaires etc.

Ligue 1+ est accessible sur la chaîne 37 des Freebox compatibles, mais aussi via l’application Free TV sur smartphones, tablettes, téléviseurs connectés et le web. Le service autorise jusqu’à deux connexions simultanées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox