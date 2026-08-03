Une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Amazon Prime Video

Amazon poursuit l’enrichissement de son catalogue de chaînes gratuites financées par la publicité. Après plusieurs lancements ces derniers mois, Prime Video accueille cette fois une nouvelle chaîne FAST entièrement consacrée à la série de science-fiction 12 Monkeys.

L’offre de télévision gratuite de Prime Video continue de s’étoffer. Amazon vient d’ajouter une nouvelle chaîne accessible sans surcoût via Amazon Channels, son espace regroupant chaînes gratuites et abonnements premium directement intégrés à l’interface de Prime Video.

Cette nouvelle chaîne est entièrement dédiée à 12 Monkeys, la série de science-fiction inspirée du film culte de Terry Gilliam. Les spectateurs peuvent y retrouver en continu les quatre saisons de la série, qui suit James Cole, un voyageur temporel envoyé depuis un futur ravagé par une pandémie afin d’empêcher l’apparition du virus responsable de l’effondrement de l’humanité. Diffusée entre 2015 et 2018, la série mêle thriller, voyage dans le temps et conspirations.

Avec cette nouvelle arrivée, Amazon poursuit le développement de son offre de chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Ces chaînes gratuites financées par la publicité occupent une place grandissante au sein de Prime Video, aux côtés des contenus à la demande et des abonnements proposés via Amazon Channels. Amazon continue ainsi de faire de Prime Video une plateforme d’agrégation mêlant streaming, chaînes premium et chaînes gratuites thématiques. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Freebox Delta, tandis qu’il est offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox