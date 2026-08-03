Free lance deux nouvelles promos sur des Apple Watch

Economiser 50€ sur l’achat d’une Apple Watch, c’est possible chez Free, grâce à une offre valable jusqu’au 11 août.

Free Mobile propose deux nouvelles promotions sur les Apple Watch Series 11 Cellular en aluminium. Les deux modèles bénéficient d’une remise immédiate de 50 €, sans offre de remboursement à réclamer, ce qui fait baisser directement leur prix d’achat. L’opération est annoncée comme valable jusqu’au 11 août 2026.

Le premier bon plan concerne l’Apple Watch Series 11 Cellular 42 mm, dont le prix passe de 569 € à 519 €. Les abonnés qui choisissent le financement en 24 fois sans frais peuvent ainsi l’obtenir avec 0 € à la commande puis 21 € par mois pendant 24 mois.

Le second modèle en promotion est l’Apple Watch Series 11 Cellular 46 mm. Son tarif est ramené de 599 € à 549 €, soit là aussi 50 € de réduction immédiate. En paiement échelonné, elle revient à 0 € à la commande puis 22 € par mois pendant 24 mois, sans frais supplémentaires.

Ces promotions remplacent les précédentes offres de remboursement proposées lors du lancement des montres. Elles permettent de bénéficier immédiatement de la réduction, sans avoir à effectuer de demande de cashback après l’achat.

Pour rappel, chez Free Mobile, l’option eSIM Watch est incluse sans surcoût avec le Forfait Free 5G et la Série Free. Les utilisateurs peuvent ainsi passer des appels, envoyer des messages ou utiliser certaines applications directement depuis leur Apple Watch Cellular, même lorsqu’ils n’ont pas leur iPhone à proximité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox