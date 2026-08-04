TF1 pourrait vendre sa filiale de production pour 400 millions d’euros afin d’accélérer sur le streaming

Face au ralentissement du marché publicitaire et à la montée en puissance du streaming, TF1 réfléchirait à une importante réorganisation de ses activités avec une possible cession de sa filiale de production et de distribution Studio TF1, ex-Newen Studios, pour recentrer ses investissements sur sa plateforme TF1+.

Le groupe TF1 étudierait la vente de sa filiale de production et de distribution Studio TF1, anciennement connue sous le nom de Newen Studios. Selon des informations de Reuters, la banque Rothschild a été mandatée pour piloter ce processus, qui n’en serait encore qu’à ses débuts. L’opération pourrait valoriser la société autour de 400 millions d’euros.

Cette réflexion s’inscrit dans une stratégie de recentrage sur le streaming, TF1 n’y manque pas en ayant fortement investi dans sa plateforme TF1+ (financée par la pub) ces dernières années afin de mieux rivaliser avec les géants internationaux comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Une éventuelle cession permettrait également au groupe de renforcer ses capacités financières pour de futurs projets stratégiques. Il faut dire que le contexte est plus difficile pour les diffuseurs traditionnels. Au premier semestre 2026, les revenus publicitaires de TF1 ont reculé de 8,7 %, à 714 millions d’euros. Dans le même temps, le numérique poursuit sa progression, avec une hausse de 19 % des revenus publicitaires de TF1+, tandis que les nouvelles initiatives, dont le partenariat récemment lancé avec Netflix, devraient davantage contribuer aux performances du second semestre.

L”activité de Studio TF1 est en léger recul, le groupe précisant que l’essentiel de son activité est traditionnellement concentré sur la seconde moitié de l’année.Rebaptisée cette année après avoir longtemps porté le nom de Newen Studios, cette entité produit et distribue des séries, films, documentaires et programmes de divertissement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord.

Plus globalement, TF1 a affiché une marge des activités atteignant 12,3 % au deuxième trimestre et 7,8 % sur l’ensemble du premier semestre. Par ailleurs, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 993 millions d’euros, en baisse de 6 % à périmètre et taux de change constants. Cette évolution s’explique notamment par le marché publicitaire en repli dans un contexte marqué par la Coupe du monde de football, même si TF1 a conservé son leadership d’audience et a globalement maintenu sa part de marché publicitaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox