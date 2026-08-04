Disney+ réactive progressivement la 4K en France, certains abonnés peuvent demander un remboursement

Après près de deux semaines de coupure liée à une décision de justice, Disney+ commence à rétablir la 4K UHD en France grâce à une nouvelle technologie. Le HDR reste indisponible, mais les abonnés Premium lésés peuvent demander un remboursement partiel.

Disney+ annonce le retour progressif de la 4K UHD en France. Comme le rapporte Numerama, le géant américain explique avoir mis en place « une technologie alternative » afin de contourner les conséquences de la récente décision de justice qui l’avait contrainte à désactiver la 4K et le HDR dans plusieurs pays européens fin juillet.

Le rétablissement s’effectuera progressivement et tous les appareils ne seront pas compatibles dans un premier temps. Le HDR, lui, reste indisponible. Selon plusieurs observations, Disney+ aurait remplacé le codec vidéo HEVC (H.265), visé par le litige avec InterDigital, par le codec VP9, déjà largement utilisé par des services comme YouTube.

Un remboursement possible pour les abonnés Premium

Si la 4K fait son retour, l’offre Premium à 15,99 € par mois ne retrouve pas encore toutes ses fonctionnalités, le HDR étant toujours absent. Disney France indique ainsi que les abonnés Premium peuvent demander un remboursement partiel, calculé au prorata de leur période de facturation en cours, en contactant le Centre d’aide. Les clients qui le souhaitent peuvent également demander un passage immédiat vers l’offre Standard à 10,99 € par mois, en effectuant la démarche auprès du service client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox