Sony Pictures Core débarque sur Prime Video avec des centaines de films et 7 jours offerts

En plus de lancer la technologie HDR10+ ADVANCED sur les téléviseurs Samsung 2026, Prime Video propose désormais en France un nouveau service de streaming par abonnement : Sony Pictures Core.

Avis aux abonnés Prime Video, il est désormais possible de souscrire à Sony Pictures Core directement depuis l’interface de la plateforme. Le service est proposé à 5,99 euros par mois, avec une période d’essai gratuite de sept jours. Sony Pictures Core donne accès à un catalogue de plusieurs centaines de films du studio Sony Pictures, sans publicité. Parmi les titres mis en avant figurent notamment Bad Boys for Life, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Men in Black: International, Là où chantent les écrevisses, Pierre Lapin ou encore Enzo le Croco.

Jusqu’à présent, Sony Pictures Core était principalement connu des possesseurs de téléviseurs Sony BRAVIA et des consoles PlayStation, où le service était déjà disponible. Cette nouveauté vient étoffer l’offre de services disponibles sur Prime Video, qui propose entre autres Paramount+, HBO Max, MGM+, Universal+ ou encore CINÉ+ OCS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox