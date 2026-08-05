Freebox : vous payez peut-être pour rien, voici comment retrouver et supprimer vos abonnements TV oubliés

Free permet de retrouver en quelques clics tous vos abonnements TV et de les résilier directement depuis votre Freebox.

Un essai gratuit, une chaîne souscrite pour suivre une compétition sportive ou un bouquet activé pendant les vacances… Il est facile d’oublier un abonnement TV une fois l’événement terminé. Résultat : certaines options continuent d’être facturées pendant des mois sans que l’on s’en aperçoive. Heureusement, Free met à disposition un outil permettant de vérifier en quelques instants tous les abonnements actifs sur sa Freebox et de les résilier si besoin. Car oui il n’est pas rare de s’abonner à un pack TV ou à une plateforme de vidéo à la demande avec l’intention de ne la conserver qu’un mois. Mais entre les prélèvements automatiques et les factures que l’on consulte rarement en détail, ces abonnements passent parfois sous les radars.

Pour ce faire, la première étape consiste à consulter la liste de vos abonnements. Depuis votre Espace Abonné Freebox, rendez-vous dans TV, puis Gérer mes services TV et enfin Consulter la liste de mes abonnements TV. Vous y retrouverez l’ensemble des packs, chaînes et services auxquels vous êtes actuellement inscrit, ainsi que vos achats de vidéo à la demande du mois en cours. Cette consultation est également possible directement depuis l’interface TV de votre Freebox.

Comment résilier un abonnement TV sur votre Freebox

Si vous possédez une Freebox Pop, Ultra ou Delta Pop, ouvrez Free TV puis appuyez deux fois sur la flèche Haut de votre télécommande. Rendez-vous ensuite dans Réglages, puis Abonnements et codes, avant de sélectionner Mes abonnements. Il suffit alors de choisir le service à résilier, d’indiquer si vous souhaitez un arrêt immédiat ou à la fin de la période en cours, puis de confirmer avec votre code d’achat à quatre chiffres. Free précise toutefois que le mois commencé reste intégralement facturé, même en cas de résiliation immédiate. La prise en compte de la résiliation apparaît ensuite sur la facture suivante.

Sur la Freebox Révolution, il faut aller dans Réglages, puis Options TV et codes et Abonnement des chaînes. Sélectionnez le ou les abonnements concernés, saisissez votre code d’achat et choisissez la date de fin souhaitée. Les abonnés équipés d’une Freebox mini 4K doivent se rendre dans Options Freebox TV, puis Gérer mon compte et Gestion des abonnements.

Et pour les abonnements VOD ?

Les services de vidéo à la demande avec abonnement mensuel disposent d’une procédure spécifique. Sur les Freebox Révolution et mini 4K, il faut ouvrir le menu Vidéos, puis Vidéo-club, sélectionner la plateforme concernée et accéder au menu de gestion du compte ou de l’abonnement.

Sur le Player Free Devialet, les chaînes TV se résilient depuis Réglages, Options TV et Codes, puis Abonnement des chaînes. Pour un service de VOD, rendez-vous dans Vidéo à la demande, puis Toutes les boutiques, choisissez la plateforme concernée avant d’accéder à la gestion de votre abonnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox