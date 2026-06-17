Free récompensé pour son engagement envers ses salariés en boutique face aux violences et incivilités

L’opérateur de Xavier Niel voit sa politique RH axée reconnue sur la qualité de vie au travail dans ses 263 boutiques et la prévention des risques psychosociaux, dans un contexte où les incivilités envers les personnels en contact avec le public constituent une préoccupation croissante pour de nombreuses entreprises.

Free décroche une distinction dans le domaine des ressources humaines. L’opérateur a annoncé il y a quelques jours sur son compte Linkedin avoir remporté le Trophée de l’Engagement RH 2026 décerné par le média d’actualité des ressources humaines, myRHline dans la catégorie « QVCT – RSE – Impact social ». Cette récompense met en avant une démarche déployée par Free pour lutter contre les violences externes et les incivilités auxquelles peuvent être confrontés les salariés de ses boutiques. L’opérateur explique avoir fait de la protection de ses 1 500 collaborateurs en point de vente une priorité, face à des situations parfois difficiles rencontrées dans le cadre de leur activité.

Pour répondre à cette problématique, Free indique agir à plusieurs niveaux. Dès leur arrivée dans l’entreprise, les conseillers sont formés à la gestion des situations conflictuelles et sensibilisés au fait que les insultes ou comportements agressifs ne doivent jamais être considérés comme normaux. L’opérateur a également mis en place un dispositif de signalement directement intégré à ses outils de travail afin de permettre une prise en charge rapide lorsqu’un incident survient. L’accompagnement se poursuit après les faits. Free s’appuie notamment sur des psychologues du travail internalisés pour écouter et soutenir les collaborateurs concernés, avec l’objectif de leur apporter une aide immédiate et un suivi adapté. L’opérateur s’est par ailleurs félicité de cette distinction, estimant qu’elle met en lumière « un sujet essentiel » et saluant l’engagement quotidien des équipes présentes dans ses boutiques au service des abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox