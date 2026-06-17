Votre application ou espace client Canal+ est inaccessible ? Voici comment faire en attendant la résolution

Des difficultés touchent actuellement certains abonnés Canal+ : la connexion à l’Espace Client, au site ou à l’application peut échouer avec l’apparition d’un message d’erreur APES ou conduire à un écran noir au lancement du service.

Canal+ signale un incident en cours pouvant empêcher l’accès à ses services en ligne depuis hier. Les utilisateurs concernés peuvent rencontrer un message d’erreur, notamment de type APES, au moment de se connecter à leur Espace Client, au site web ou directement depuis l’application Canal+. Dans certains cas, l’accès semble fonctionner mais l’écran reste noir au moment de lancer les contenus.

Selon les premiers éléments communiqués par le groupe, le problème toucherait principalement les appareils connectés en Wi-Fi. En attendant un correctif, Canal+ recommande une solution de contournement provisoire : si cela est possible, effectuer un test en utilisant une connexion mobile 4G ou 5G à la place du réseau Wi-Fi habituel. Cette manipulation permettrait dans certains cas de retrouver un accès normal au service.

Les équipes techniques de Canal+ indiquent travailler activement à la résolution de cet incident. Aucune estimation de retour à la normale n’a pour le moment été communiquée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox